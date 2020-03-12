Трамп закрыл въезд в США из Европы на 30 дней из-за коронавируса. События дня. ФАН-ТВ

Мишустин объяснил развал сделки ОПЕК+ Россия — не инициатор выхода из сделки ОПЕК+. Москва хотела продлить соглашение на текущих условиях, о чем рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. Речь шла о сроках до конца года или по меньшей мере до конца второго квартала. По словам политика, страны ОПЕК во главе с Саудовская Аравия саботировали это предложение. Причем Эр-Рияд беспрецедентно снизил цены на свою нефть, увеличив ее добычу до столь же рекордных уровней. Этим и объясняется падение рынков. «Наша позиция была абсолютно выверенной и обоснованной, так как спрос на энергоносители уже уменьшался из-за замедления мировой экономики и сокращения международной торговли. <…> Банк России на 30 дней приостановил закупки валюты на рынке, а Министерство финансов объявило о её продаже, чтобы компенсировать потери бюджета. Эти меры уже дали определённый результат», — заявил Мишустин. Напомним, что в начале этой недели цена на черное золото марки Brent опускалась ниже $32 за баррель, т.е. примерно на треть. Это случилось вслед за провалом сделки ОПЕК+. Впрочем, Мишустин заверил: у российской экономики хватит ресурсов, чтобы пройти этот этап спокойно и без финансовых потрясений.

Трамп запретил въезд в США из Европы Американские власти решили плотно забаррикадироваться от коронавируса. Президент США Дональд Трамп запретил жителям Европы въезд в Штаты. Ограничения вступают в силу 13 марта и продлятся 30 дней. Они не затронут Великобританию и самих граждан США, которые возвращаются домой. Но при условии, что пройдут все необходимые медобследования. Кроме того, санкции не коснутся товарного импорта. К слову, сами Соединенные Штаты входят в десятку лидеров по числу зараженных вирусом: на счету уже 1200 пациентов. Выше в этом списке лишь несколько стран Азии и Европы. Трамп, кстати, уже обвинил ЕС в недостаточных мерах по борьбе с с болезнью. К тому же, теперь речь идет о пандемии — именно такой статус эпидемии уже присвоила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Участникам «ключевской» банды вынесли приговор В Забайкалье огласили приговор экс-участникам печально известной банды «Ключевские». На скамье подсудимых оказались шесть человек. За свои преступления (убийства, похищения и вымогательства) они получили от 23 до 25 лет колонии строгого режима. Следствие выяснило, что банда действовала в Забайкалье с 1995 по 2005 годы. Их жертвами становились, как правило, бизнесмены и конкуренты из других ОПГ. В общей сложности, на счету «ключевских» не менее 12 убийств. Кроме того, преступники лоббировали своих протеже в органы местной власти. Так, среди участников группы оказались депутаты Читинской городской и областной дум — это Алексей Гуськов и Дмитрий Непомнящий. Они сегодня тоже на скамье подсудимых. Еще в ходе расследования у «ключевских» изъяли большое количество оружия и боеприпасов. Но теперь бандитам придется надолго забыть о своих похождениях.