Трамп закрыл въезд в США из Европы на 30 дней из-за коронавируса. События дня. ФАН-ТВ

Мишустин объяснил развал сделки ОПЕК+
Россия — не инициатор выхода из сделки ОПЕК+. Москва хотела продлить соглашение на текущих условиях, о чем рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. Речь шла о сроках до конца года или по меньшей мере до конца второго квартала. По словам политика, страны ОПЕК во главе с Саудовская Аравия саботировали это предложение. Причем Эр-Рияд беспрецедентно снизил цены на свою нефть, увеличив ее добычу до столь же рекордных уровней. Этим и объясняется падение рынков.
«Наша позиция была абсолютно выверенной и обоснованной, так как спрос на энергоносители уже уменьшался из-за замедления мировой экономики и сокращения международной торговли. <…> Банк России на 30 дней приостановил закупки валюты на рынке, а Министерство финансов объявило о её продаже, чтобы компенсировать потери бюджета. Эти меры уже дали определённый результат», — заявил Мишустин.
Напомним, что в начале этой недели цена на черное золото марки Brent опускалась ниже $32 за баррель, т.е. примерно на треть. Это случилось вслед за провалом сделки ОПЕК+. Впрочем, Мишустин заверил: у российской экономики хватит ресурсов, чтобы пройти этот этап спокойно и без финансовых потрясений.
Трамп запретил въезд в США из Европы
Американские власти решили плотно забаррикадироваться от коронавируса. Президент США Дональд Трамп запретил жителям Европы въезд в Штаты. Ограничения вступают в силу 13 марта и продлятся 30 дней. Они не затронут Великобританию и самих граждан США, которые возвращаются домой. Но при условии, что пройдут все необходимые медобследования. Кроме того, санкции не коснутся товарного импорта. К слову, сами Соединенные Штаты входят в десятку лидеров по числу зараженных вирусом: на счету уже 1200 пациентов. Выше в этом списке лишь несколько стран Азии и Европы. Трамп, кстати, уже обвинил ЕС в недостаточных мерах по борьбе с с болезнью. К тому же, теперь речь идет о пандемии — именно такой статус эпидемии уже присвоила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Участникам «ключевской» банды вынесли приговор
В Забайкалье огласили приговор экс-участникам печально известной банды «Ключевские». На скамье подсудимых оказались шесть человек. За свои преступления (убийства, похищения и вымогательства) они получили от 23 до 25 лет колонии строгого режима. Следствие выяснило, что банда действовала в Забайкалье с 1995 по 2005 годы. Их жертвами становились, как правило, бизнесмены и конкуренты из других ОПГ. В общей сложности, на счету «ключевских» не менее 12 убийств. Кроме того, преступники лоббировали своих протеже в органы местной власти. Так, среди участников группы оказались депутаты Читинской городской и областной дум — это Алексей Гуськов и Дмитрий Непомнящий. Они сегодня тоже на скамье подсудимых. Еще в ходе расследования у «ключевских» изъяли большое количество оружия и боеприпасов. Но теперь бандитам придется надолго забыть о своих похождениях.
Минтруд объяснил порядок выплаты детских пособий
Пособия на детей от 3 до 7 лет впервые будут оформляться в упрощенном порядке. Теперь для получения выплат достаточно подать электронное заявление. Об этом рассказал министр труда России Антон Котяков. Он подчеркнул, что упрощенные меры впервые действуют на федеральном уровне. Подать документы можно с 1 июля, причем по факту ежемесячные пособия выдадут и за первое полугодие. Напомним, что рассчитывать на новую поддержку смогут семьи с детьми от 3 до 7 лет — в том случае, если среднедушевой доход этой семьи ниже прожиточного минимума. Если в ней несколько детей, то выплаты будут назначены на каждого из них. К примеру, на одного ребенка это примерно 5500 рублей, т.е. половина от среднего прожиточного минимума по стране. В будущем сумму планируют увеличить вдвое.