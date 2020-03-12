Врачи рассказали, какие продукты помогут защититься от вирусов

Москва, 12 марта. Испанские врачи рассказали о продуктах, которые лучше всего укрепляют организм и помогают защититься от ряда опасных болезней, в том числе простуды и гриппа.

Так, одним из самых полезных в борьбе с вирусами был назван чеснок. В нем содержится аллицин. Вторым в списке идет миндаль, который обладает не менее полезными свойствами благодаря витамину E. Также определенную пользу организму принесет употребление черники, которая обладает антиокислительными свойствами, а также куриный бульон, брокколи, грибы, натуральный шоколад и цитрусовые.

Хорошими помощниками в укреплении иммунитета могут стать специи. Ученные особо выделяют имбирь и куркуму. Из молочных продуктов лучше всего выбрать кефир. Кроме того, в рационе человека должны в обязательном порядке присутствовать киви, гранаты, болгарский перец и шпинат, передает «Инфореактор».

Из напитков советуют употреблять зеленый чай. Он может принести пользу организму благодаря большому количеству антиоксидантов.

Ранее специалисты Роскачества рассказали о влиянии такого популярного блюда, как паста, на здоровье человека и окружающую среду. Отмечается, что паста является ключевым компонентом множества диет, в том числе средиземноморской, которая положительно влияет на здоровье человека, Кроме того, она снижает уровень холестерина в организме и содержит полезную для женщин фолиевую кислоту и белок, передает «Ридус».