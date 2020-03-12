Экономист объяснил, почему рубль продолжает слабеть

Напряжение на мировом рынке росло долгое время, и кризисная ситуация наступила бы в любом случае. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, комментируя ослабление российской валюты.

Рост доллара

На фоне общего негатива на мировых рынках курс американского доллара взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года.

Доллар США расчетами «завтра» на 10.09 мск вырос на 96 копеек — до 73,91 рубля, европейская валюта — на 1,27 — до 83,41 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Майский фьючерс на нефть марки Brent упал на 4,14% — до 34,31 доллара за баррель.

При этом российская валюта накануне обновила четырехлетний минимум после объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавируса. По последним официальным данным, общее количество заражений составило 125 800 человек в 114 странах, скончались 4615 человек.

Кроме того, на валютный рынок серьезно повлиял обвал цен на черное золото после срыва сделки ОПЕК+. Участники организации не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях сильного падения спроса на сырье из-за вспышки коронавируса в Китае.

Никто не ждал «черного лебедя»

Как отметил Артем Деев, напряжение на мировом рынке росло долгое время, и кризисная ситуация наступила бы в любом случае. Однако инвесторы не ожидали «черного лебедя» со стороны пандемии, связывая замедление мировой экономики с политическими и экономическими факторами.

«Коронавирус только подтолкнул падение рынков, так как рецессия в экономике наблюдалась уже в 2019 году в Европе — во Франции и Германии, Китай и США вели торговую войну и ослабили ситуацию в целом. Если говорить о российской экономике, то она достаточно сильная. За последние годы страна нарастила запас золота (как раз сейчас его цена растет, так как золото является активом-убежищем в кризисные годы) и увеличила запас в Фонде национального благосостояния до 7% ВВП. На 1 марта он составил 8 трлн 249 млрд 592 млн рублей, или 7,3% ВВП. Если переводить его в доллары, то получится около 123,145 млрд», — пояснил Артем Деев.

Однако, обратил внимание экономист, из-за того, что бывшие участники ОПЕК+ наращивают добычу нефти, котировки снижаются, а цена падает. Это привело к ослаблению курса рубля.

«Из-за высокой стоимости доллара в ближайшее время могут увеличиться цены на гаджеты, бытовую технику и автомобили», — резюмировал Артем Деев.

Для поддержания российской валюты министерство финансов в рамках бюджетного правила в течение 30 дней не будет покупать американскую валюту, а также начнет продавать доллары. За счет Фонда народного благосостояния будут компенсированы потери для бюджета и, как следствие, стабилизирован курс рубля.

Развал ассоциации ОПЕК+, которая фактически контролировала цены на сырье и формировала равные условия торговли для производителей нефти, привел к тому, что между крупнейшими поставщиками топлива — Саудовской Аравией и Россией — началась холодная ценовая война.