.Чепа призвал Польшу прекратить атаки на историческую правду для улучшения отношений с РФ

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Глава МИД Польши Яцек Чапутович выразил намерение улучшить отношения с Россией. Депутат Госдумы Алексей Чепа дал советы польскому руководству, как это сделать.

По словам Чапутовича, Польша и Россией являются соседними странами, между которыми должны существовать нормальные отношения.

«Сейчас эти отношения нельзя назвать хорошими, они напряженные, но мы хотели бы их улучшения», — объяснил министр в интервью РБК.

При этом он подчеркнул, что Варшава не поднимает вопрос о репарациях за Вторую мировую войну и готова начать диалог по историческому примирению с Москвой.

«Не поднимаем вопрос о репарациях в отношениях с Россией. Если и ведутся какие-то действия на этом направлении, они касаются оценки потерь во время войны, но это обосновано. В результате войны Польша понесла огромные материальные и человеческие жертвы».

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа не сомневается, что отношения можно улучшить, главное, чтобы было желание это сделать.

«Проблема в том, что у многих политиков есть желание разыгрывать в своих интересах некие политические карты, которые не отвечают интересам Польши, России и исторической правды», — заявил Чепа в беседе с Федеральным агентством новостей.

Необъективная трактовка Польшей исторических событий Второй мировой войны сильно испортила отношения с Россией, говорит депутат. Однако в польских общественных структурах, которые раньше активно занимали русофобскую позицию в отношениях с Россией, сегодня появляются более реалистические взгляды на эту историю.

«А если использовать политические амбиции неких деятелей, то это, к сожалению, приводит к ухудшению политической ситуации и экономических отношений между странами. Движение на какое-то сближение есть, и к этому нужно относиться аккуратно», — отметил парламентарий.

Чепа в текущих условиях для улучшения отношений с Москвой советует Варшаве сделать следующее:

«Конечно, прекратить атаки на историческую правду, на замаливание роли России в освобождении Польши от фашистского ига и более внимательно разбираться с историческими событиями. Мы также должны идти на встречу, больше открывать архивов, а бояться исторической правды нельзя и не нужно».

Ранее Яцек Чапутович признал решающую роль СССР в победе над фашизмом. При этом Чапутович подчеркнул, что не разделяет точку зрения ряда польских политиков, которые обвинили Советский Союз в развязывании войны наравне с Гитлером.

Власти Польши за последнее время пытались неверно трактовать историю Второй мировой войны. В частности, руководство страны стремилось не только принизить роль Советского Союза в победе над фашизмом, но даже дошло до обвинений СССР в развязывании войны.

Более того, в начале года заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что Россия должна выплатить Польше военные репарации, потому что Варшава имеет на них «безоговорочное право».