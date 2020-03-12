Песков прокомментировал итоги переговоров в Минске по Донбассу

Москва, 12 марта. Консультативный совет, решение о создании которого было принято на переговорах контактной группы в Минске, является дополнительным механизмом урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вот этот механизм — это дополнительный механизм, который призван повысить эффективность поиска решения проблемы Донбасса», — цитирует его корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков также переадресовал пресс-секретарю президента Украины вопрос о признании Киевом войны в Донбассе внутренним конфликтом. Речь идет о вчерашнем высказывании советника секретаря СНБО Украины Сергея Сивохо, который заявил, что страна не может вступить в НАТО, пока на ее территории продолжается внутренний конфликт.

Это прямо противоречит заявлениям Киева, который обвиняет Россию в «вооруженной агрессии». Российская сторона неоднократно заявляла, что не имеет никакого отношения к гражданской войне на Украине, а все обвинения Киева является попыткой переложить ответственность за проблемы страны на условного «внешнего врага».

Напомним, что ранее офис президента Украины заявил о решении создать консультативный совет в составе политической подгруппы. Цель совета — создать условия для выполнения Минских договоренностей, которые Украина игнорирует с момента их подписания.

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская народные республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию.