Депутат Федоров: Запад никогда не выдаст «жулика Ходорковского»

Депутат Госдумы Евгений Федоров объяснил, почему Запад никогда не выдаст экс-руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского, несмотря на то, что беглый олигарх, возможно, замешан в убийствах.

Так Федоров отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина, который назвал Ходорковского «жуликом», возможно, замешанным в убийствах. В интервью ТАСС Владимир Путин заявил, что компания экс-главы ЮКОСа «замешана не просто в жульнических операциях, а в убийствах».

«Их (Ходорковского и его подельника экс-главу МЕНАТЕПа Платона Лебедева. — Прим. ФАН) осудили в соответствии с российским законом, — напомнил президент. — Не доказано лично его [Ходорковского] участие в организованных убийствах, но сами убийства имели место. Они доказаны, в том числе сотрудниками их (ЮКОСа) службы безопасности. Вы что, думаете, сотрудники службы безопасности убивали людей по собственной инициативе, по своей прихоти, что ли?! Думаю, нет».

Путин подчеркнул, что в свое время соучастие Ходорковского в убийствах не было доказано, но другие факты его противоправной деятельности нашли подтверждение в суде, что было отражено в приговоре.

«Поэтому он и получил срок соответствующий», — подчеркнул Владимир Путин.

Комментируя слова президента, депутат ГД Евгений Федоров объяснил, почему Запад никогда не выдаст Михаила Ходорковского, несмотря на то, что беглый олигарх не просто «жулик», но и, возможно, замешан в убийствах.

«Президент правильно сказал, что личная причастность Ходорковского к убийствам должна быть не только установлена, но и доказана в суде. Пока судебного решения на этот счет нет, хотя понятно, что команду отдавал именно Ходорковский. Но судебная процедура — все-таки вещь более строгая, чем чистая логика», — отметил Федоров в комментарии Федеральному агентству новостей.

Отвечая на вопрос о том, что можно сделать, чтобы ускорить выдачу Ходорковского российскому правосудию (экс-олигарх объявлен Россией в розыск), Евгений Федоров не стал скрывать своего пессимизма.

«Да, Ходорковский находится в розыске, но насколько мы можем надавить на швейцарскую сторону (беглый олигарх, предположительно, проживает в Швейцарии), чтобы его выдали? — не скрывая скепсиса ответил Федоров. — Пока оттуда никого не выдали, и совершенно понятно, что это вполне определенная политическая линия Запада. И Соединенные Штаты Америки, и Европейский Союз давно ведут такую линию: не выдавать убийц и террористов, которые обслуживали их интересы. А Ходорковский, помимо возможной организации убийств, значительно поднял благосостояние и США, и Европы за счет грабежей, которые он осуществлял в России. Мы же понимаем, что он фактически грабил народ — так у олигархов в принципе организован бизнес».

Выгодоприобретателями от грабительской деятельности Ходорковского были западные страны, считает депутат ГД.

«Помните, в Англии в свое время пиратам давали награды и присваивали титулы за удачные грабежи противников короны? Так что на Западе это давняя традиция. Поэтому Ходорковского, конечно, не выдадут», — подчеркнул Федоров.

По мнению парламентария, отказ Запада идти навстречу законным требованиям России в отношении Ходорковского — еще один знак, что наша страна должна опираться в первую очередь на суверенное право, а не на международные нормы.

«На примере этой истории мы еще раз убеждаемся, что без всенародного голосования по конституции с восстановлением суверенитета в части приоритета российских законов в нашем правовом поле мы вопросы с Америкой и Европой не решим. Смотрите: возможный убийца Ходорковский на Западе на хорошем политическом счету, а российские предприниматели, бизнес которых сформировался гораздо позже, находятся во всевозможных санкционных списках. Мы должны сделать так, чтобы присутствие в этих списках ни на что не влияло, только так мы сможем надежно защитить свой суверенитет», — подчеркнул Евгений Федоров.

В 2005 году Михаила Ходорковского и Платона Лебедева приговорили к девяти годам колонии по обвинению в мошенничестве и неуплате налогов. Позднее наказание было несколько снижено. В декабре 2010 года по «второму делу ЮКОСа» Ходорковский и Лебедев получили по 14 лет лишения свободы за хищения нефти и легализацию выручки. В 2013 году Владимир Путин подписал указ о помиловании Михаила Ходорковского, тот был освобожден из колонии и покинул Россию. Вскоре вышел на свободу и Платон Лебедев.

В 2015 году Россия объявила Михаила Ходорковского в международный розыск по делу о возможной причастности к убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, а также к покушению на предпринимателя Евгения Рыбина. Ранее за эти преступления к пожизненному заключению были приговорены бывший совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин (приговор вынесен заочно, Невзлин скрывается от правосудия в Израиле) и экс-главу службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина, который отбывает пожизненный срок.

В настоящее время Михаил Ходорковский, предположительно, проживает в Швейцарии. Он активно ведет антироссийскую деятельность, спонсируя так называемую «несистемную оппозицию».