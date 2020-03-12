На российско-суданском бизнес-форуме обсудили двустороннее сотрудничество

В Хартуме 11 марта прошел российско-суданский бизнес-форум, организованный Генеральным союзом суданских работодателей в его штаб-квартире при участии руководства Союза, российского посла в Хартуме Владимира Желтова и временного поверенного в делах посольства Судана в России д-ра Омара Фарука. В работе форума приняли участие представители российских компаний и их суданские коллеги.

Во время открытия форума временный поверенный в делах посольства Судана в Москве Омар Фарук сообщил, что форум способствует развитию отношений в сфере торговли, экономического и инвестиционного сотрудничества между Суданом и Россией, «особенно в областях инфраструктурных проектов, сельского хозяйства, животноводства, здравоохранения и услуг». Он отметил необходимость активизации роли частного сектора в обеих странах для развития партнерства, а также подчеркнул поддержку Россией переходного процесса в Судане, заявляя о готовности суданского посольства в Москве предоставлять российским инвесторам необходимую поддержку и содействие.

Со своей стороны посол России в Хартуме Владимир Желтов подчеркнул важность деятельности форума в продвижении отношений экономического и торгового сотрудничества между Суданом и Россией. Он заявил, что «российский частный сектор наиболее уместен и заинтересован в выходе на суданский рынок, расширении сотрудничества с суданской стороной и устранении многих проблем и препятствий с точки зрения окружающей среды». Он указал на важность выполнения гарантий, предоставленных российским компаниям, работающим в Судане, чтобы содействовать увеличению объема инвестиций российских компаний в Судане, а также подчеркнул поддержку российского руководства всему, что способствует достижению общих интересов.

Ранее секретарь Союза внешних связей доктор Абдул-Халим Иса Тиман, говоря об исторических отношениях между Суданом и Россией, указал на важность визита в Судан крупных российских компаний для жизненно важных отраслей национальной экономики и ее потребностей на данном этапе, особенно в области использования технологий в сельском хозяйстве, которые будут способствовать сокращению количества отходов.

Напомним, российско-суданские экономические отношения имеют долгую историю. Дипломатические отношения между СССР и Суданом были установлены 5 января 1956 года. Первое торговое соглашение между странами было подписано в Хартуме 16 марта 1959 года.

Экономические связи России и Судана регулируются межправительственным соглашением о торговле, экономическом и техническом сотрудничестве, подписанным в Москве в январе 1998 года. С июня 2010 года действует Российско-Суданский деловой совет, а с сентября 2013 года функционирует Российско-Суданская межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству.

В октябре прошлого года суданский лидер посещал первый в истории саммит и экономический форум Россия — Африка, а в феврале этого года «на полях» Мюнхенской конференции по безопасности состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с нынешним премьер-министром Республики Судан Абдаллой Хамдоком.