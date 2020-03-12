Все спортивные мероприятия в Татарстане перенесут из-за коронавируса

Казань, 12 марта. Все предстоящие культурно-спортивные мероприятия в Татарстане перенесут из-за коронавируса. Такое решение приняли власти республики. Об этом заявила руководитель пресс-службы президента Республики Татарстан Лилия Галимова.

Решение принималось в соответствии с информацией, поступающей из федерального штаба по борьбе с коронавирусом и ВОЗ, передают «АиФ».

«Было решено в индивидуальном порядке в полном взаимодействии с международными и российскими спортивными федерациями разработать план по переносу крупных мероприятий, в которых должно участвовать большое количество людей на другие даты», — заявила Галимова.

По ее словам, власти ведут переговоры со всеми федерациями, в том числе с представителями ХК «Ак Барс», который должен был встретиться с «Салаватом Юлаевым» в рамках первого матча второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Игра была запланирована на 18 марта в Казани. Не исключается вариант проведения хоккейной встречи без зрителей, сказала Галимова.