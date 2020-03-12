Песков прокомментировал инициативу Терешковой об обнулении президентских сроков

Москва, 12 марта. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал инициативу об обнулении президентских сроков, предложенную депутатом Государственной думы Валентиной Терешковой, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Это была ее инициатива​​​. Многие инициативы были новыми, и мы вместе со всеми узнавали об этих инициативах в режиме онлайн», — сказал пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос, были ли предложенные Терешковой поправки неожиданными.

Представитель Кремля напомнил о праве депутата выступать с законодательной инициативой при рассмотрении законопроекта. Терешкова реализовала свое право, отметил Песков.

«Ну, обнуление нет такого термина. Скорее, разговорный русский язык. В целом, формулировка в законопроекте. [Депутат Госдумы Павел] Крашенинников давал разъяснения в Совете Федерации», — указал Песков.

Во вторник на заседании Госдумы Терешкова предложила снять ограничения по числу президентских сроков после принятия поправок в конституцию. Она отметила, что соотечественники высказались в том числе за то, чтобы Путин был главой государства, другие выступали за обновление власти, но хотели бы, чтобы действующий президент был рядом.

Российский лидер одобрил принятие поправки при условии, что за нее проголосуют на всенародном голосовании 22 апреля, в Конституционный суд России не найдет противоречий.