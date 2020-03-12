Кремль не рассматривал возможность переноса голосования по конституции из-за коронавируса

Москва, 12 марта. Перенос голосования по конституции с 22 марта на другую дату из-за коронавируса не обсуждался, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Журналисты поинтересовались, могут ли перенести всероссийское голосование.

«Единственное, что могу сказать, сейчас в настоящее время никаких индикаций на этот счет нет, рекомендаций и обсуждений на этот счет нет и решений тоже нет. Вы знаете, что Центризбирком готовится к этому голосованию, продолжается разъяснительная работа. Мы все вместе внимательно, особенно правительственный штаб, следим за развитием ситуации», — подчеркнул представитель Кремля.

Он напомнил, что ситуация с коронавирусом в России под контролем.

«Пока мы далеки от эпидемии, это можно сказать однозначно, по тому количеству случаев, которое у нас диагностируют. В остальном должен штаб разъяснять, какие могут быть режимы и при какой эпидемиологической ситуации», — сказал он.

Ранее более десяти регионов России поддержали закон об изменении Конституции РФ. За внесение поправок уже проголосовали на Дальнем Востоке и в других субъектах страны.

Первым регионом, в котором проголосовали за изменение конституции, стал Приморский край. Внесение поправок поддержали 32 депутата местного Законодательного собрания из 37. Председатель Законодательного собрания и член рабочей группы по подготовке поправок в конституцию Александр Ролик на собрании подчеркнул, что вопрос изменения основного закона имеет историческое значение для всех жителей России.

Напомним, поправки к конституции анонсировал президент РФ Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию 15 января. 11 марта Госдума РФ приняла законопроект о поправках в окончательном чтении, в тот же день инициативу одобрили в Совете Федерации.

Закон будет считаться одобренным, когда его поддержат две трети регионов. После этого Совфед снова соберется на заседание, чтобы утвердить решение субъектов. Кроме того, 22 апреля состоится всероссийское голосование по предлагаемым поправкам.