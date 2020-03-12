База данных экспортно-импортных операций компаний РФ попала в Сеть

Москва, 12 марта. Северная транспортная прокуратура выявила утечку в Интернет базы экспортно-импортных операций российских компаний на таможенных постах за восемь лет, сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«Установлено, что на одном из сайтов указано на наличие в продаже полной, регулярно обновляющейся таможенной базы данных по всем экспортно-импортным операциям российских компаний за 2012 - 2019 годы (данные по всем таможенным постам РФ»), — говорится в сообщении ведомства.

На выявленном прокуратурой сайте есть полные декларации всех участников внешнеэкономической деятельности РФ, полные данные об оформленных товарах, а также сведения о рисках, отметили в ведомстве. Данные из базы выложены для продажи, отметила «Газета.ру».

Мещанский районный суд Москвы по требованию прокуратуры признал информацию запрещенной в РФ. После вступления в силу решение суда будет направлено в Роскомнадзор для включения ресурса в реестр информации, распространение которой запрещено в России, указал «Царьград».