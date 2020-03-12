Госдума рассказала о мерах по нераспространению коронавируса в парламенте

Москва, 12 марта. Сотрудники Госдумы принимают меры по сдерживанию китайского коронавируса. Нижняя палата парламента сократила число слушаний и круглых столов, отменила все экскурсии, а также ввела дополнительную санитарную обработку залов, рассказала депутат Ольга Савастьянова.

«Для минимизации рисков распространения коронавируса в Госдуме мы ориентируемся на все решения, которые принимаются министерством здравоохранения и правительством Москвы, и считаем, что никаких исключений в этой части быть не должно», — пояснила она РИА Новости.

В то же время Савастьянова заявила, что меры по борьбе с коронавирусом не должны свести на нет диалог депутатов с населением. По ее словам, парламент должен оставаться открытой площадкой. Дальнейшее ужесточение или ослабление мер будет зависеть от ситуации.

Напомним, что ранее заместитель председателя Госдумы, вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы Петр Толстой ушел на двухнедельный добровольный карантин после поездки в Париж, где проходило заседание постоянного комитета ПАСЕ. Толстой подчеркнул, что чувствует себя хорошо и продолжает оставаться на связи, а его помощники работают в штатном режиме в Люблино.

Напомним, что вспышка пневмонии COVID-19, возбудителем которой стал новый коронавирус SARS-CoV-2, произошла в Китае в конце прошлого года. Очагом распространения инфекции стал китайский город Ухань и провинция Хубэй. Во всем мире уже зарегистрировано 119,2 тыс. случаев заражения. Более 4 тыс. человек скончалось. ВОЗ официально назвала ситуацию с коронавирусом пандемией.