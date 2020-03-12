Малькевич рассказал о новом этапе бессрочной акции в поддержку Суэйфана и Шугалея

Москва, 12 марта. Бессрочные пикеты в поддержку незаконно удерживаемых в Ливии граждан России Максима Шугалея и Самера Суэйфана продолжаются возле посольства страны в Москве. О новом этапе акции рассказал глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

По его словам, сегодня, 12 марта россияне пришли подавать письменные обращения в ливийское диппредставительство, в которых граждане требуют признать факт незаконных действий и освободить соотечественников.

Однако внутрь посольства удалось попасть только самому общественнику, причем сотрудники учреждения сняли у него копию паспорта.

После этого посольство перестало поддерживать связь, но в конечном итоге участникам акции удалось договориться об одномоментном сборе всех заявлений.

«Они заблуждаются, если считают, что на этом все закончится. Мы полны решимости рассказывать всему миру о том беспределе, который происходит», — рассказал Малькевич.

Он напомнил, что акция в поддержку российских социологов продолжается уже месяц.

«Мы будем добиваться не только их освобождения и возвращения домой, но и международного суда над теми, кто творит беззаконие и произвол в стране, которая до 2011 года была процветающей, самой успешной и богатой в Африке», — подчеркнул глава ФЗНЦ.

Напомним, российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан были незаконно задержаны в мае 2019 года в Ливии, где проводили социсследования. Граждане РФ уже десять месяцев содержатся в ливийской тюрьме «Митига» без суда и предъявления обвинения.