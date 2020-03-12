Чего лишился мир из-за коронавируса

Посвященная коронавирусу конференция, запланированная в Нью-Йорке, была отменена из-за… эпидемии коронавируса. Эта печальная новость стала квинтэссенцией массовой аннуляции представительных мероприятий по всему миру, прокатившейся по планете в последние дни.

Отменено, впрочем, еще не все. Скажем, 21 марта в Санкт-Петербурге должна состояться дискуссия «Коронавирус против ивентов: решения в пользу онлайна и безопасность на площадке» на одной из площадок форума, посвященного организации и проведению крупных мероприятий. Сам форум, хоть и уже под угрозой, пока не дезавуирован организаторами — несмотря на то, что Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом рекомендовал сократить число любых событий, в том числе деловых.

Так или иначе, трендом последних недель становится не организация мероприятий, а их отмена, перенос или проведение без зрителей.

Федеральное агентство новостей составило календарь событий, которым в этом году не суждено случиться, и собрало список из тех немногих мероприятий, которым пока удается устоять перед коронавирусом SARS-CoV-2.

Четыре форума в РФ отменены, пятый держится

Крупнейшие мероприятия международного уровня вычеркиваются из графиков политиков, бизнесменов, экспертов, представителей ивент-индустрии едва ли не каждый день.

Так, 11 марта Минобороны РФ сообщило об отмене IX Московской международной конференции по безопасности. Днем ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене в столице всех мероприятий с численностью участников более 5 тысяч: запрет продлится до 10 апреля.

К этому моменту в России уже отменены или перенесены на неопределенный срок три крупнейших экономических форума, имеющих международный статус. В частности, 3 марта стала известно о том, что Ялтинский международный экономический форум, который традиционно проходит в апреле, не состоится.

5 марта глава оргкомитета Петербургского международного экономического форума, первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов сообщил о его отмене.

А днем позже стало известно о переносе Красноярского экономического форума, который планировался на 19–21 марта.

Напомним и о Российском инвестиционном форуме, который должен был пройти в Сочи с 12 по 14 февраля. Буквально за восемь дней до его начала глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о переносе РИФ на неопределенный срок.

«Такими темпами совсем без форумов останемся», — прокомментировал очередную новость об отмене форума из-за коронавируса телеграм-канал Mash.

Комментировать сообщения о возможной отмене пришлось и организаторам VI Восточного экономического форума, который проводится в сентябре. В некоторых СМИ и социальных сетях уже появились сообщения о якобы отмене ВЭФ-2020.

«Подготовка к Восточному экономическому форуму идет в штатном режиме. Форум состоится со 2 по 5 сентября 2020 года», — прокомментировали ситуацию представители фонда «Росконгресс», выступающего в качестве организатора форума во Владивостоке.

Олимпиада при пустых трибунах?

Под угрозу попадают и более глобальные мероприятия. В эти дни обсуждается возможные перенос летних Олимпийских игр-2020, которые готовится принять Токио. А ведь в последний раз олимпиады отменяли только из-за Первой и Второй мировых войн.

Впрочем, официального решения пока нет и все идет по плану: 12 марта загорелся Олимпийский огонь и начнется эстафета его передачи. Накануне прошла репетиция церемонии. Однако и здесь коронавирус скорректировал организационные моменты: журналистов на репетицию не пустили.

Тем временем представители Всемирной организации здравоохранения вместе с медперсоналом международных спортивных федераций рассматривают возможность проведения Игр-2020… при пустых трибунах. По информации анонимных источников The New York Times, обсуждались «наихудшие варианты развития событий относительно Олимпиады, а также риски и преимущества проведения их без болельщиков».

При этом участники беседы предусмотрительно избежали личных контактов: обсуждение происходило в формате телефонного разговора.

Футбол и баскетбол: игры по новым правилам

Из-за распространения вирусной инфекции, уже официально достигшей масштабов пандемии, отменен чемпионат мира по хоккею среди женских команд. Девушки должны были скрестить клюшки в Канаде с 31 марта по 10 апреля, но теперь останутся дома. Мужской чемпионат мира по хоккею с мячом, который должен был пройти с 29 марта по 5 апреля, перенесен на октябрь.

Организаторы футбольных матчей тоже один за другим «уходят на перерыв». Уже известно, что товарищеский матч между футбольными сборными Молдавии и России в Кишиневе пройдет без зрителей. Мартовские и июньские отборочные матчи азиатских сборных к чемпионату мира по футболу 2022 года — перенесены. А, например, футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга еще 11 марта — до появления рекомендации оперштаба отказаться от всех мероприятий — объявил о том, что проведет три ближайших домашних матча Премьер-лиги без зрителей.

В Европе это становится нормой: последние матчи чемпионата Италии и Лиги Европы уже проходили без зрителей. Кроме того, сегодня УЕФА может объявить о приостановке розыгрыша Лиги чемпионов в связи с пандемией.

Даже Евро-2020, четыре матча которого с нетерпением ждут в Северной столице, может подвинуться в календаре. Санкт-Петербург должен был принять четыре матча: три игры группового этапа 13, 17 и 22 июня, а также один четвертьфинал 3 июля. Ранее глава российского оргкомитета чемпионата Алексей Сорокин заявлял, что об отмене игр речи не идет, а к утру 12 марта на сайте УЕФА по-прежнему красовался баннер «Еще можно купить билеты на Евро-2020!». Однако накануне стало известно, что руководители ведущих лиг Европы предложат УЕФА отложить старт турнира.

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации в США еще пару дней назад рассматривало возможность проведения матчей без болельщиков. А утром 12 марта ассоциация объявила о досрочной приостановке сезона из-за нового вируса. Болезнь обнаружена у двух игроков американской команды «Юта» Рути Гобера и Эммануэля Мундиая.

Баскетбольные Евролига и Еврокубок также приостановлены из-за коронавируса.

Президент России работает в штатном режиме

И все же многие мероприятия пока не поддаются воздействию вируса, оставаясь на своих местах в календаре-2020. Например, не изменяется, по крайней мере с формулировкой «из-за коронавируса», график поездок и рабочих встреч президента России Владимира Путина.

«Мы не исключаем, что какие-то крупные международные мероприятия за границей могут быть скорректированы, но специальных ограничений нет», — рассказал, отвечая на вопрос журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

11 марта пресс-секретарь президента сообщил журналистам о том, что принимаются меры предосторожности, однако еще раз подтвердил, что график Путина не изменился.

Также в общении с журналистами Песков отмечал, что нет никаких изменений по проведению запланированного на 22 апреля общероссийского голосования по поправкам к Конституции и торжественным мероприятиям по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Планируется и уже традиционная акция «Бессмертный полк», объединившая в прошлом году больше 10 миллионов участников по всей России.

По информации Федерации независимых профсоюзов России, первомайские шествия трудящихся коронавирус тоже не остановит. Уже через несколько дней начнутся мероприятия Недели российского бизнеса, в рамках которой состоится сразу несколько форумов, не являющихся, впрочем, международными.

«Пройдут ежегодный съезд РСПП, Форум по цифровой трансформации, Форум институтов развития, Налоговый форум, Конференция по экологической и промышленной безопасности, Форум по социально-трудовым отношениям», — сообщают организаторы недели.

Пока без туризма

Сразу несколько туристических направлений стали недоступными даже для отважных путешественников, считающих коронавирус нового типа не более чем «страшилкой». Федеральное агентство по туризму РФ уже рекомендовало воздержаться от посещения туристами Китая, Италии, Южной Кореи и Ирана.

В Италии закрыты для посещения Ломбардия и еще 14 провинций — пока до 3 апреля. Часть карантинных мер расширена на территорию всей страны: отменены спортивные мероприятия, из торговых заведений работают только продуктовые магазины и аптеки. Людям в зоне карантина нельзя даже прогуливаться вдвоем ближе чем в 1 метре друг от друга — такой променад будет считаться правонарушением!

Горнолыжный сезон на Аппенинском полуострове тоже закончится раньше срока. Да и добраться в остающиеся пока открытыми районы уже сложно: авиакомпании одна за другой отменяют свои рейсы.

В России Оперативный штаб по предупреждению и борьбе с коронавирусом сообщил о начале действия в ночь с 12 на 13 марта временных ограничений авиасообщения с Италией, Германией, Испанией и Францией. «Аэрофлот» и S7 уже заявили о приостановке полетов в эти страны.

Помимо итальянских музеев, закрыты для посещения площадь Святого Петра и главная базилика в Ватикане. Вифлеем также закрыт для туристов и паломников — об этом еще в субботу объявили палестинские власти. Израиль ввел обязательный двухнедельный домашний карантин для всех прибывающих в страну.

Еще 24 января Ростуризм рекомендовал россиянам не посещать КНР. Туроператоры и турагентства закрыли продажу туров, все забронированные путевки были аннулированы. Турпоток из Китая в Россию также остановился. Вслед за китайским кордоном Россия временно закрывает границу с Ираном.

В свою очередь, министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой порекомендовал отельерам перенести начало турсезона с марта на конец апреля. Он сообщил, что власти предпримут меры для поддержки отрасли в сложившейся ситуации.

А 12 марта стало известно о том, что российские туроператоры будут переносить или отменять проданные туры в Индию: в этой стране власти решили аннулировать выданные туристические визы.

На фоне многочисленных отмен и переносов люди еще пытаются обратить все в шутку. Так, в онлайн-магазинах появилась целая категория товаров, призванных спасти от коронавируса тех, кому чересчур страшно: от кумыса, «привезенного дедом Александром с лошадиного пастбища», до трюкового самоката. И все же в связи с официальной переквалификацией ВОЗ эпидемии коронавируса в пандемию и появлением большого количества вполне осязаемых карантинных мер желающих шутить на тему COVID-19 становится все меньше.

Вспышка нового заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в китайском Ухане. ВОЗ 11 марта объявила ее пандемией. На 12 марта общее число зараженных коронавирусом в мире составило 129 569 человек, 4621 пациент скончался от заболевания, 68 086 человек выздоровели.

В России на 12 марта число пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа составило 28 человек, двое выздоровевших, погибших нет.