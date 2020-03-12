Роскачество выявило опасные презервативы

Москва, 12 марта. Роскачество в ходе исследования выявило опасные и безопасные презервативы, продающиеся на российском рынке. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте организации.

Специалисты исследовали латексные мужские презервативы 17 торговых марок — продукцию из Великобритании, Китая, Германии, Таиланда, России, США, Индии и Малайзии. Исследование проводилось по 60 показателям, 49 из которых касались безопасности.

Закупочная стоимость образцов составила от 26 рублей до 533 рублей за пачку, в которой содержатся от 3 до 18 презервативов, отметил «АиФ».

«Согласно результатам проведенных испытаний, среди проверенных медицинских изделий (они же презервативы) есть такие, которые могут быть потенциально небезопасными для здоровья человека», — указали в ведомстве, отметив, что представляют опасность презервативы пяти торговых марок.

Роскачество отметило, что с точки зрения человеческого организма такие нарушения чреваты раздражающим воздействием, указал «ФедералПресс».

Что касается теста на целостность упаковки и герметичность, то вся продукция прошла его успешно, однако у презервативов одной марки был обнаружен дефект «слипшаяся складка», что можно считать браком.

Исследование также продемонстрировало зависимость между ценой и качеством. Как оказалось, самые дешевые средства контрацепции получили низкие баллы в рейтинге, пишет телеканал «360».