Доктор Мясников назвал два вопроса для определения депрессии

Москва, 12 марта. Врач и популярный телеведущий Александр Мясников рассказал, как узнать, что человек находится в депрессии.

Доктор Мясников назвал главное отличие депрессии от депрессивного состояния и прокомментировал версию о том, что она чаще всего бывает у представителей интеллектуальной сферы деятельности. По словам специалиста, от депрессии и депрессивных состояний чаще всего страдают люди с низким социально-экономическим статусом.

Врач отметил, что, согласно международной статистике, в среднем в странах мира показатели колеблются от 5 до 20%. Так, в Японии от депрессии страдают 13% человек, а в США — 17%, аналогичные показатели и в России.

Среди больных серьезными хроническими заболеваниями их число достигает 45%, отмечает Мясников. По его словам, «почти каждый второй с хроническим заболеванием подвержен депрессии».

Эксперт призвал не путать депрессию и депрессивное состояние. Александр Мясников пояснил, что человеку нужно задать два главных вопроса перед тем, как отправлять его к психиатру.

«Были ли у вас за последние полтора месяца чувства безысходности и недовольства собой?» и «были ли за последние два месяца чувства неудовольствия от того, что вы делаете, и бессмысленности происходящего?» — назвал Мясников эти два вопроса.

Телеведущий признался, что подобные мысли и эмоции возникают в его голове практически каждый день. Такие чувства нужно отслеживать, а то депрессивное состояние может перерасти в депрессию, предупредил врач. Он отметил, что эту серьезную психологическую болезнь отличают, в первую очередь, суицидальные мысли и бессонница.

Диетолог Марият Мухина ранее назвала продукты, которые помогают справиться с сезонной депрессией. По ее словам, перепады настроения часто зависят от витамина D. Он содержится в яйцах, жирной рыбе, грибах и молочных продуктах. Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург подтвердил, что восполнение недостающего организму витамина D поможет предотвратит появление у человека хандры и депрессии. По словам специалиста, его количество в организме зависит не только от рациона питания, но и от числа солнечных дней в году.