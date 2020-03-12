Звезда сериала «Сваты» впечатлила подписчиков подтянутой фигурой

Москва, 12 марта. Известная украинская актриса Анна Кошмал вскружила голову мужской половине своих подписчиков, выложив фотографию, на которой каждый может оценить подтянутую фигуру девушки.

На снимке артистка позирует в джинсах, топе и черном пальто. Пользователи отметили природную красоту Анны, но больше всего их впечатлил отличный пресс, который свидетельствует о частых походах в спортзал, передает Пятый канал.

«Моя самая красивая девочка», «Влюблен в Анну еще со «Сватов», «Классный пресс!», «Нереально красивая», — пишут в комментариях.

Напомним, что 25-летняя Кошмал снималась в украинских сериалах «Сашка», «Слуга народа», «Не зарекайся» и «Хозяйка», однако наибольшую популярность ей принес сериал «Сваты», в котором она сыграла Женю Ковалеву.

В феврале стало известно, что Анна покинула Минск, где проходили съемки седьмого сезона «Сватов», и направилась в Киев. Популярное на Украине шоу попало в производственный ад после того, как украинские власти объявили персонами нон грата российских актеров, играющих в сериале. В итоге авторам пришлось переносить съемки в Белоруссию. Сообщалось, что отснятые в 2017 году материалы в финальную версию не войдут — сюжет пришлось переписывать и снимать все заново. В настоящее время ходят слухи о том, что текущий сезон может стать последним, однако официального подтверждения пока что не было.

«Сваты» выходят с 2008 года. За это время сериал успел получить несколько спин-оффов — сериал «Байки Митяя», мюзикл «Новогодние сваты», мультфильм «Сватики» и передачу «Сваты у плиты». В России шоу выходит на телеканале «Россия-1», в Белоруссии — на телеканале «Беларусь-1», а на Украине — на телеканалах «Интер» и «1+1».