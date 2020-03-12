Сирия, 12 марта. Американская военная база «Таджи» к северу от Багдада подверглась ударам неизвестных. САА обнаружила тюрьму боевиков на западе Алеппо. США открыли огонь по позициям союзников армии САР в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по расположениям боевиков на северо-востоке Латакии и северо-западе Хамы; обнаружили тюрьму боевиков в населенном пункте Аль-Касимия в западной части Алеппо.

ВС Турции и протурецкие силы: лишились двух членов «Сирийской национальной армии» в результате нападения неизвестных в Африне.

Соединенные Штаты: нанесли удары по объектам союзников САА на юго-востоке Дейр-эз-Зора; подверглись нападению неизвестных к северу от Багдада в Ираке.

Провинция Латакия

Информационный портал Al Masdar News сообщает о том, что на северо-востоке Латакии возобновились столкновения между правительственными войсками и боевиками террористических бандгрупп, связанных с «Джебхат ан-Нусрой»1***. В ответ на провокационные обстрелы со стороны «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ) правительственные войска атаковали укрепрайоны исламистов, с позиций которых был открыт огонь. Под ударом оказались военные объекты радикалов в окрестностях города Кабана, а также в районе Ас-Сирмании на северо-западе соседней Хамы. Напомним, «Хайят Тахрир аш-Шам» отказалась соблюдать режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации, вступивший в силу в ночь на 6 марта в рамках российско-турецких договоренностей.

Провинция Алеппо

Появились данные о последствиях обстрела неизвестными штаб-квартиры протурецкой группировки «Сирийская национальная армия» у населенного пункта Шарран в Африне, о котором сообщалось накануне. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (Jarablous_alkabous_9), как минимум два бойца союзного Анкаре формирования были убиты, тогда как еще несколько человек получили ранения. Напомним, в совершении налета подозреваются курдские боевики.

Между тем сирийские военные продолжают обследовать освобожденные районы на западе Алеппо с целью ликвидации следов военного присутствия радикалов. По данным агентства новостей РИА Новости, инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) обнаружили бывшую тюрьму боевиков в населенном пункте Аль-Касимия. Под нее было переоборудовано здание фабрики по производству мороженого. Здесь содержались более 500 человек, в том числе женщины и дети. По словам одного из военных САА, особо провинившихся сирийцев бросали в ямы с канализационными стоками. При этом в числе заключенных как правило оказывались люди, совершившие незначительные проступки — нарушение комендантского часа или появление в обществе с непокрытой головой для лиц женского пола. Напомним, территория административного центра провинции и его окрестностей была полностью зачищена от террористов в середине февраля.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступили сведения о том, что США активизировали боевые действия против союзников Сирийской арабской армии (САА) на юго-востоке провинции. Согласно информации новостного портала Step News Agency, американские войска нанесли ракетные удары по военным базам и пунктам размещения иранских ополченцев-шиитов поблизости от Абу-Кемаля и населенных пунктов Ас-Сувейе, Аль-Хери и Аль-Хазам аль-Хадар. По предварительным данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), погибли 26 проасадовских бойцов. Кроме того, поступают неподтвержденные сообщения о том, что удары США привели к полному уничтожению базы имени имама Али.

Ирак

Военный источник в сети Telegram (boris_rozhin) сообщает о том, что в Ираке обстрелу подверглась американская база «Таджи». По военному объекту, который располагается к северу от Багдада, было выпущено 15 ракет. Погибли по меньшей мере двое военнослужащих ВС США и один британский солдат, тогда как еще 11 военных западной коалиции получили ранения различной степени тяжести. Сразу после этого силы Вашингтона ударили по базе Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) вблизи Абу-Кемаля, находящегося на юго-востоке САР у границы с Ираком.

1 Организация запрещена на территории РФ.