В Китае заявили о преодолении пика эпидемии коронавируса COVID-19

Пекин, 12 марта. Пик эпидемии коронавируса COVID-19 в Китае преодолен. Об этом на брифинге сообщил представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн.

По его словам, заболеваемость ранее неизвестным вирусом в стране снижается.

«Пик распространения коронавируса нового типа в нашей стране уже пройден, число новых случаев заболевания становится все меньше и меньше», — заявил Ми Фэн.

Китайский чиновник также добавил, что относительно тяжелой ситуация остается только в провинции Хубэй, где находится эпицентр распространения коронавируса нового типа.

«Во всех регионах Китая, кроме провинции Хубэй, на протяжении недели не было выявлено новых случаев заболеваний, вызванных коронавирусом», — подчеркнул он.

Вчера, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения публично озвучила свою оценку ситуации, связанной с распространением коронавируса COVID-19. ВОЗ оценила сложившееся положение как пандемию, то есть наиболее тяжелую форму эпидемии. Организация ожидает рост числа случаев заражения и летальных исходов.

Напомним, о появлении коронавируса нового типа стало известно в конце декабря 2019 года после первых случаев заражения, зафиксированных в китайском городе Ухань провинции Хубэй. Несмотря на меры, предпринятые китайскими властями, заболевание распространилось за пределы страны. Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Южной Корее, Иране и Италии.