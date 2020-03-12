Санкт-Петербург, 12 марта. Депутаты Петербурга и Москвы одобрили поправки в Конституцию РФ. В Северной столице «за» проголосовали 38 депутатов, воздержались 7 и 4 высказались против.

Голосование проходило в Мариинском дворце в поименном режиме. Парламентарии приняли постановление о рассмотрении закона Российской Федерации о поправках к конституции. Процедура предполагает два чтения и Законодательное собрание приняло закон сразу в обоих чтениях.

Ранее ФАН сообщал, что более десяти регионов России поддержали закон об изменении Конституции РФ. За внесение поправок уже проголосовали на Дальнем Востоке и в других субъектах страны. Первым регионом, в котором проголосовали за изменение конституции, стал Приморский край. Внесение поправок поддержали 32 депутата местного ЗакСа из 37.

Напомним, что поправки к конституции анонсировал президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 15 января 2020 года.