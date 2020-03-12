Песков рассказал, отменят ли парад Победы в Москве из-за коронавируса

Москва, 12 марта. Празднование парада Победы в Москве в 2020 году из-за коронавируса отменять не будут, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он уточнил, что об отмене мероприятий в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне речи не идет.

«Возможность отмены парада Победы в Москве из-за ситуации с распространением коронавируса в мире пока не рассматривается», — подчеркнул он.

По информации официального представителя Кремля, власти РФ следят за ситуацией.

Ранее сообщалось, что Кремль внимательно следит за развитием ситуации, связанной с коронавирусом. Напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса COVID-19 в мире. По последним данным, коронавирусом в мире заразились 125 тысяч человек. Вирус зарегистрирован в 114 странах мира. От него скончались более четырех тысяч человек.

Кроме того, глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья (США) Энтони Фаучи предупредил, что ситуация с коронавирусом в стране будет ухудшаться. Прогноз эксперт сделал, выступая на слушаниях комитета по аудиту и реформе палаты представителей США в среду.

По его словам, перед США «стоит очень серьезная проблема». Фаучи заявил, то необходимы контроль потенциально подверженных заболеванию групп населения и более широкое тестирование. Врач призвал полагаться на меры общественного здравоохранения в предстоящие месяцы. Фаучи подчеркнул, что вакцина может появиться не ранее, чем через год-полтора.