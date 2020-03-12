Минтруд рассказал об упрощенном порядке оформления выплат на детей

Москва, 12 марта. Процедура оформления выплат на малолетних детей будет максимально упрощена в РФ. Об этом рассказал глава Министерства труда и социальной защиты России Антон Котяков.

По его словам, с 1 июля этого года начнется оформление выплат на детей в возрасте от трех до семи лет для семей, чей доход ниже прожиточного минимума. Для получения выплат нужно написать соответствующее заявление в электронном формате, а все остальные документы будут получены при межведомственном взаимодействии.

Заявление можно подать через сайт Госуслуг, а если регистрации на нем нет, то через МФЦ или органы социальной защиты, передает пресс-служба Минтруда РФ.

«Впервые предоставление региональной меры социальной поддержки обеспечено техническими и нормативными мероприятиями на федеральном уровне. Благодаря этому сформирован единый, максимально упрощенный подход в оформлении выплаты независимо от того, в каком регионе живет семья», — отметил Котяков.

Напомним, в апреле прошлого года Госдума приняла во втором чтении законопроект, уточняющий процедуру оформления выплат для семей с детьми. Согласно документу, речь идет о предоставлении родителям возможности подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка не только по месту жительства, но и по месту фактического проживания.