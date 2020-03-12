LIVE: Истинная роль Финляндии в блокаде Ленинграда

Обсуждение темы блокады Ленинграда и истинной роли Финляндии пройдет в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» 12 марта. Дискуссия посвящена 75-летию Великой победы. Приглашенные участники конференции попытаются развенчать основные мифы о Второй мировой войне. Фальсификаторы истории пытаются приуменьшить роль Финляндии в войне и особенно в блокаде Ленинграда: они рассказывают о том, что войска Финляндии под руководством Карла Маннергейма всего лишь хотели восстановить свои границы, существовавшие до начала русско-финской войны 1939–1940 г. При этом лжецы умалчивают о том, что финны занимались настоящим геноцидом на территории Карелии, атаковали Ленинград, убивали жителей.