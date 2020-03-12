Мишустин заявил о минимальной угрозе коронавируса для России

Москва, 12 марта. Угроза распространения в России коронавируса COVID-19 сведена к минимуму. Об этом заявил глава Кабмина РФ Михаил Мишустин.

Председатель правительства также попросил граждан с пониманием относиться к профилактическим мерам, предупреждающим распространение коронавируса. Кроме того, он призвал россиян внимательно следить за состоянием здоровья.

Напомним, о появлении коронавируса нового типа в конце декабря 2019 года сообщили китайские власти. Первые случаи заражения были выявлены в городе Ухань провинции Хубэй, а первых заболевших объединяло отношение к рынку морепродуктов.

Руководство КНР предприняло меры для локализации ранее неизвестного заболевания, однако вирус распространился за пределы страны. Сейчас наиболее тяжелая ситуация, помимо Китая, наблюдается в Южной Корее, Иране и Италии.

Ранее сообщалось, что коронавирусом COVID-19 заразились американский актер Том Хэнкс и игрок футбольного клуба «Ювентус» Даниеле Ругани. Болезнь у спортсмена протекает без ярко выраженных симптомов, передает Федеральное агентство новостей.

В среду, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения, объявила о пандемии китайского коронавируса. По данным ВОЗ, число случаев заражения вирусом, летальных исходов и охваченных заболеванием стран увеличится.