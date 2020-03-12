Галкин иронично высказался о Моргенштерне, любящем шумные вечеринки

Москва, 12 марта. Известный российский юморист Максим Галкин высмеял рэпера Моргенштерна в шоу на YouTube «Музыкалити».

Гостями выпуска стали хип-хоп-исполнитель Паша Техник и певец Шура. При общении с участниками шоу Галкин прокомментировал поведение Моргенштерна, который любит шумные вечеринки с «рекой алкоголя».

Паша Техник отметил, что лично знаком с кумиром молодежи и даже приглашал его домой. Супруг эстрадной певицы Аллы Пугачевой пошутил, что такие контакты могут быть не безопасны для здоровья.

«И как же ты вылечился после этого?» — иронично спросил Галкин.

Паша Техник в ответ указал, что Моргенштерн не всегда вел такой образ жизни. Раньше, по его словам, он был скромным и только мечтал о популярности.

Отметим, что не так давно Моргенштерн был гостем программы Галкина. В эфире юморист по отношению к молодому артисту вел себя очень деликатно и не позволил себе в его адрес ни одного едкого высказывания.

С приятными впечатлениями от Галкина ушел и сам 22-летний исполнитель. В своем Instagram-аккаунте он опубликовал фото с мужем Пугачевой и «золотым голосом России» Николаем Басковым.