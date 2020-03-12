Фондовый рынок в России второй раз за неделю открылся сильным падением

Москва, 12 марта. Российский фондовый рынок второй раз за неделю открылся значительным снижением ключевых индексов. Отмечается, что изменения произошли на фоне решения Всемирной организации здравоохранения признать вспышку коронавируса пандемией, а также заявлений американского президента Дональда Трампа о мерах против распространения заболевания.

Согласно данным на 10.00 по московскому времени, индекс Московской биржи падал на 4,6% — до 2378,15 пункта. Это стало минимальным значением с января 2019 года. При этом значение РТС снижалось на 6,8% — до 1011,98 пункта.

Кроме того, к 10.37 по московскому времени индекс Московской биржи был на отметке 2390,79 пункта ( — 4,1%), РТС — на уровне 1017,74 пункта ( — 6,3%). Так, курс доллара увеличился до 74,1 рубля, евро вырос до 83,37 рубля.

Напомним, для поддержания российской валюты министерство финансов в рамках бюджетного правила в течение 30 дней не будет покупать американскую валюту, а также начнет продавать доллары. За счет достигшего 7% ВВП Фонда народного благосостояния будут компенсированы потери для бюджета и, как следствие, стабилизирован курс рубля.

Как считают эксперты, из-за ослабления рубля в России подорожают все импортные товары. Рост цен прогнозируется в диапазоне от 10% до 35%. При этом заметнее всего может увеличиться стоимость детских товаров, одежды и обуви. При условии, что текущий курс рубля сохранится, рост цен на перечисленные товары ожидается примерно на треть.

Примерно на 20% подорожает бытовая техника и электроника. На 10-15% могут подорожать лекарства. Примерно настолько же ожидается рост цен на рынке жилья. Что касается автомобилей, то они могут вырасти в цене на 6-10%.