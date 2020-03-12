Стюардесса рассказала о важной детали, которая может спасти жизнь в самолете

Москва, 12 марта. Бортпроводница рассказала о важной детали, которая способна спасти жизнь при возникновении аварийной ситуации в самолете. Стюардесса отметила, что ее коллеги иногда забывают рассказать об этой важной мелочи.

По словам бортпроводницы, пассажирам необходимо пересчитывать спинки кресел в самолете. Эта информация поможет сориентироваться в салоне и найти дорогу до ближайшего аварийного выхода, если в салоне начнется задымление. Знание количества рядов до ближайшего аварийного выхода очень пригодится в ситуации плохой видимости в самолете. Некоторые бортпроводники забывают оповестить об этом пассажиров во время инструктажа, передает «Царьград».

Кроме того, очень важно запомнить количество и расположение аварийных выходов, а также узнать, где находятся спасательные жилеты. Пассажиры должны знать и уметь ими пользоваться при аварийной посадке на воду.

Бортпроводники также поделились советами, как сделать свое путешествие наиболее комфортным. Так, перед полетом можно скачать несколько фильмов или сериалов для того, чтобы отвлечься от шума в аэропорту. Также перед путешествием можно проверить, какие развлечения во время полета предоставляет авиакомпания. Кроме того, перед полетом нужно убедиться в наличии зарядного устройства для гаджета.

Тем, кто испытывает физическое недомогание во время полета, советуют заниматься физкультурой перед посадкой в самолет. Это улучшит кровообращение и смягчит неприятные симптомы.