Решение Высоцкой выйти замуж за Кончаловского довело ее деда до слез

Москва, 12 марта. Решение Юлии Высоцкой выйти замуж за Андрея Кончаловского сильно расстроило семью актрисы. Об этом рассказал сам Кончаловский, выступая в передаче Дмитрия Быкова «ЖЗЛ — жалкая замена литературы».

Он отметил, что его жена является уроженкой Новочеркасска и потомственной казачкой, а фамилия ее деда — Мелихов. Дед Высоцкой сперва думал, что его внучка собирается выйти за сына Кончаловского — Егора, а когда узнал, что речь идет о самом режиссере, расплакался.

«Когда узнал, что Юля решила за меня выйти замуж, он-то думал, что она замуж за Егора выходит, то он ушел на балкон и стал плакать, скрывая свои слезы», — рассказал кинематографист.

Андрей Кончаловский также рассказал о своем новом фильме «Дорогие товарищи», который посвящен новочеркасскому восстанию рабочих 1962 года. Юлия тоже приняла участие в съемках. Она сыграла заведующую сектором в горкоме партии Новочеркасска — женщину, которая смогла остаться идеалисткой, несмотря на то, что прошла через войну, пишет портал «Дни.ру».

Напомним, что Кончаловский и Высоцкая женаты с 1998 года. Несмотря на 35-летнюю разницу в возрасте, их брак по-прежнему остается крепким. У пары родилось двое детей: дочь Мария и сын Петр.

Восстание рабочих Новочеркасска произошло 1-2 июня 1962 года. Оно было жестко подавлено силами армии и КГБ. По некоторым данным, в ходе этих трагических событий было расстреляно 26 человек, семь зачинщиков восстания получили смертный приговор. В девяностых годах рабочие были реабилитированы. Новые власти признали членов советского руководства виновными в расстреле людей.