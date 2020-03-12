Турция не намерена отказываться от военного присутствия в сирийском Идлибе

Анкара, 12 марта. Турция не намерена отказываться от военного присутствия в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил глава Минобороны страны Хулуси Акар.

Напомним, в регионе продолжают функционировать 12 наблюдательных постов турецкой армии.

«Наше присутствие в Идлибе со всеми нашими элементами продолжается. О выводе речи не идет, все наши войска остаются на месте», — подчеркнул Акар.

Напомним, ситуация в Идлибе резко обострилось 27 февраля, когда боевики группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»1, запрещенная в РФ) начали наступление на позиции сирийской армии при поддержке турецких войск. Силы законного правительства дали решительный отпор экстремистам.

В ходе боестолкновений погибли 36 турецких военных, которые участвовали в конфликте на стороне террористов. Россия предприняла меры для безопасной эвакуации убитых и раненых.

На прошедшей 5 марта в Москве встрече лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о прекращении огня и борьбе с терроризмом. Однако Анкара продолжает поддерживать джихадистов, а подконтрольные ей боевики нарушают режим перемирия.

1 Организация запрещена на территории РФ.