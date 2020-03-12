Подписчики попросили отобрать телефон у Джигана, публикующего странные посты с Самойловой

Москва, 12 марта. Известный рэпер Джиган, который находится в элитной клинике для душевнобольных в США, продолжает публиковать в своих социальных сетях странные посты, в которых просит прощения у супруги Оксаны Самойловой.

Напомним, Джиган в своем Instagram ранее опубликовал видео, на котором он со сбритыми бородой и бровями жалуется на пребывание в реабилитационном центре для зависимых от алкоголя и наркотиков Palm Beach Shores Rehab в Майами. Сама Самойлова опубликовала в своем профиле странный пост со словами «не хочу просыпаться в этот мир».

Джиган продолжает активно вести свою страничку в Instagram. Он регулярно публикует посты и stories с супругой. Рэпер просит прощения у Самойловой и благодарит ее за спасение своей жизни.

Фолловеры возмутились неадекватным поведением Джигана и попросили отобрать у него телефон. Некоторые подписчики предположили, что рэпер до сих пор находится в нетрезвом состоянии. Об этом пишет «Слово и Дело».

«Заберите кто-нибудь у него телефон уже» — написал пользователь под ником _mm_aa_ss под последним постом рэпера. «Зачем ему вообще разрешают там сидеть с телефоном?» — поинтересовалась fatima.balametova. «Не позорь свою семью. Выключи телефон уже», — посоветовала kudrya_mudrya. «Он не в психушке, наверное, давно бы уже телефон забрали», — предположила juliaporoshina102116.

Оксана Самойлова не так давно опубликовала в соцсети первый пост после громкого скандала с супругом.

«Хорошо, что у меня есть мои дети», — подписала супруга Джигана снимок, на котором она стоит в окружении своих детей.

Как пишут СМИ, Оксана Самойлова хочет лишить Джигана родительских прав из-за «неадекватного поведения».