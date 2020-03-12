Актриса Мария Голубкина не пришла на юбилейный вечер 80-летней матери

Москва, 12 марта. Российская актриса театра и кино Мария Голубкина не пришла на юбилей к знаменитой матери, актрисе Ларисе Голубкиной. О прошедшем торжестве рассказал актер Станислав Садальский.

По его словам, юбилейную дату Ларисы Голубкиной отмечали в Центральном академическом театре армии РФ. По данным издания «Актуальные новости», праздник посетило множество звезд шоу-бизнеса и деятелей искусства. Садальский уточнил, что Мария Голубкина с подругой находилась в деревне Дивеево.

По словам актера, он не знает, почему ее не было на празднике, а сама Лариса Голубкина сказала, что «на это были причины».

Ранее средства массовой информации писали, что у Марии Голубкиной всегда были сложные отношения с матерью. В интервью она неоднократно рассказывала, что часто испытывала на себе давление из-за авторитарного характера матери.

Ранее Мария Голубкина разместила в Instagram свою фотографию без фильтров и графической обработки. На снимке видно, что у 46-летней актрисы есть морщины и складки на лице, однако она утверждает, что не боится стареть и не хочет выглядеть младше своих лет.

Мария Голубкина — одна из немногих актрис, которая сознательно отказалась от пластических операций и уколов ботокса. По ее словам, она не стремится выглядеть младше своего возраста и готова к любым изменениям в своей внешности.

В доказательство актриса опубликовала снимок своего лица без фильтров. На нем видны возрастные изменения — морщины вокруг глаз, глубокие носогубные складки и заломы на лбу. Как говорит Голубкина, красиво стареть — значит естественно. Подписчики актрисы выразили поддержку ее позиции. Они также восхитились ее природной красотой.