«Виновные понесут ответственность»: обстрел базы коалиции в Ираке и ответные удары США

Вечером 11 марта иракские СМИ сообщили о ракетном обстреле кустарными реактивными снарядами типа «Катюша» (самоназвание собранных в подвалах и кустарных фабриках боеприпасов, которые лишь отдаленно напоминают реактивные снаряды от БМ-13 «Катюша») военного лагеря Таджи, что привело к гибели 2 американских военнослужащих и 1 британского.

В информационном бюллетене, распространённом Коалицией в 00.30, значится следующее:

«Три человека из числа личного состава Коалиции погибли в результате ракетного обстрела на иракский лагерь Таджи 11 марта. Имена личного состава содержатся в тайне до уведомления ближних родственников в соответствии с национальной политикой. Порядка 12 человек из числа личного состава Коалиции были ранены. Нападение расследует Коалиция и правоохранительные органы Ирака. Лагерь Таджи — это иракская база, где находится личный состав Коалиции, выполняющий задачи по обучению и помощи. Порядка 18 единиц 107-мм снарядов типа «Катюша» было выпущено по базе. Правоохранительные органы Ирака обнаружили грузовик с направляющими в нескольких милях от лагеря Таджи. Информация актуальна по состоянию на 00.30 по времени Багдада».

О личностях погибших не сообщается, но иракский телеканал «Аль-Ахд» утверждает, что в результате обстрела лагеря Таджи погиб высокопоставленный офицер ВС США. Грузовик с направляющими был обнаружен на северной окраине Багдада в районе Рашидия, который находятся в 15 км к юго-востоку от лагеря Таджи

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал атаку на военную базу Таджи в Ираке «недостойной», поскольку британские «мужчины и женщины-военнослужащие без устали трудятся ежедневно, чтобы поддержать безопасность и стабильность в регионе».

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб успел обсудить с Госсекретарем США Майком Помпео обстрел по телефону. Помпео заявил, что смертельная атака на лагерь Таджи не сойдёт с рук и виновные понесут ответственность.

В иракском Объединённом оперативном командовании заявили о начале расследования.

В социальных сетях поспешили возложить вину на подразделения «Хашд Шааби» и «иранских прокси» — версия о причастности боевиков ИГ1 (запрещена в РФ) к обстрелу не рассматривается в принципе. Кроме того, обстрел лагеря Таджи «совершенно случайно» совпал с днём рождения покойного командира иранского спецподразделения «Кодс» Касема Сулеймани — ну как тут не возложить вину на Иран?

В полночь иракские и сирийские источники сообщили о массированных авиаударах по позициям «Хашд Шааби» на ирако-сирийской границе. Путаясь в показаниях, проамериканские и прозападные активисты начали уверять, что бомбили «Фатимидов» (афганские ополченцы, воюющие на стороне правительства Сирии под руководством советников «Кодса»), «Хейдаритов» (иракские ополченцы), «Зейнабитов» (пакистанские ополченцы) и «Хизбаллу».

По факту, ударам подверглись исключительно фракции отрядов народного ополчения Ирака «Хашд Шааби» (отличие «Хейдаритов» от «Хашд Шааби» в том, что «Хейдариты» — это не входящие в состав ХШ вольнонаёмные иракцы)

Местные источники заявили о полном уничтожении базы имени Имама Али к юго-западу от сирийского Абу-Кемаля. По «базе КСИР», как её называют в Израиле, наносятся удары то ли четвёртый, то ли пятый раз за год, каждый раз она «полностью уничтожается» только лишь для того, чтобы иранские спецслужбы, очевидно, не найдя лучшего применения бюджетным средствам, её снова отстроили. В действительности на базе находятся бойцы бригад «Харакят ан-Нуджаба» и «Харакят аль-Абдаль», а её предназначение — это координация действий между отрядами ХШ и сирийскими вооружёнными формированиями вдоль ирако-сирийской границы.

Кроме того, иракские источники сообщили о поражении объектов «Катаиб Хизбалла» и «Харакят Сейид аш-Шухада» — речь идёт об авиаударах вдоль приграничной дороги на Аль-Каим и, скорее всего, тех самых объектов «Катаиб Хизбаллы», по которым США уже наносили удар 29 декабря, что привело к гибели свыше 30 бойцов «Хашд Шааби», вспышке народного гнева и погрому у стен посольства США.

Что касается результативности авиаударов, то есть две версии: эмиратский телеканал «Аль-Хадас» рассказал со ссылкой на свои источники о смертельном ранении полевого командира «Хейдаритов», и 30+ пострадавших в результате авиаударов США ополченцев «Хашд Шааби» (верить «Аль-Хадасу» достаточно сложно). Вездесущая «Сирийская обсерватория по правам человека» заявила, что погибло 26 иранских «прокси» — эту версию активно тиражируют мировые СМИ.

В соцсетях уже начали ходить слухи о том, что авиаудары и очевидная провокация связаны с недавним визитом секретаря Верховного совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани в Ирак: израильские СМИ утверждали, что на него возложена задача внутриполитического урегулирования в Ираке.

Был или нет Али Шамхани, но на фоне проходящих в США внутрипартийных выборов кандидатов на выборы президента, гибель американских военнослужащих — это слишком очевидный и явный предлог как для того, чтобы отвлечь внимание общественности, так и возможность показать ястребиную силу Штатов в противостоянии с Ираном.

Ведь никто же не считает, что одновременный обстрел лагеря Таджи и голосование в Сенате по ограничению полномочий Трампа на ведение войны с Ираном — это совпадение?

Заинтересованность властей США в обстрелах американских баз в Ираке высказал и иракский военный эксперт Хейсам аль-Хазали во время интервью телеканалу «Аль-Ахд».

По его мнению, обстрелы дают Вашингтону повод развернуть новые системы ПВО Patriot в регионе. Кроме того, США сами создают эти проблемы и пытаются выдать себя, как единственную страну, которая может их решить. Однако этот тезис разбивается о тот факт, что по большинству обстрелов результаты расследований так и не были опубликованы.

Occasio aegre offertur, facile amittitur (Удобный случай редко представляется, но легко теряется).

1 Организация запрещена на территории РФ.