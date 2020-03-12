Президент Казахстана отменил военный парад в честь 75-летия Победы

Москва, 12 марта. Военный парад, посвященный 75-летию Победы, будет отменен в Казахстане из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Соответствующее решение принял президент республики Касым-Жомарт Токаев. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

«В рамках мер по недопущению распространения коронавируса президент Касым-Жомарт Токаев принял решение отменить публичные мероприятия по празднованию Наурыза, а также военный парад в столице Казахстана, посвященный 75-летию Победы», — указывается в сообщении.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии. Об этом напоминает телеканал «360». Коронавирус быстро распространился по всему миру. За пределами Китая больше всего случаев заражения выявлено в Южной Корее, Иране и Италии. В целом, случаи заражения наблюдаются в более чем ста странах мира.

Число зараженных по всему миру превысило 126 тысяч человек. От инфекционной болезни погибли свыше четырех тысяч человек. В Греции зафиксирован первый летальный исход от осложнений, вызванных коронавирусом.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) ранее сообщила о практически полной остановке продаж туров в РФ. По данным ассоциации, причина кроется в распространении китайской коронавирусной инфекции в странах Европы и Азии и в принимаемых в РФ мерах по недопущению его распространения.

Как отмечает «Царьград», ученые подчеркивают, что коронавирус сверхбыстро мутирует. По их словам, к настоящему моменту известны случаи не только повторного заражения, но и перехода заболевания из острой фазы в хроническую.