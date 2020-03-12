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Президент Казахстана отменил военный парад в честь 75-летия Победы

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Президент Казахстана отменил военный парад в честь 75-летия Победы

Москва, 12 марта. Военный парад, посвященный 75-летию Победы, будет отменен в Казахстане из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Соответствующее решение принял президент республики Касым-Жомарт Токаев. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

«В рамках мер по недопущению распространения коронавируса президент Касым-Жомарт Токаев принял решение отменить публичные мероприятия по празднованию Наурыза, а также военный парад в столице Казахстана, посвященный 75-летию Победы», — указывается в сообщении.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии. Об этом напоминает телеканал «360». Коронавирус быстро распространился по всему миру. За пределами Китая больше всего случаев заражения выявлено в Южной Корее, Иране и Италии. В целом, случаи заражения наблюдаются в более чем ста странах мира.

Число зараженных по всему миру превысило 126 тысяч человек. От инфекционной болезни погибли свыше четырех тысяч человекВ Греции зафиксирован первый летальный исход от осложнений, вызванных коронавирусом.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) ранее сообщила о практически полной остановке продаж туров в РФ. По данным ассоциации, причина кроется в распространении китайской коронавирусной инфекции в странах Европы и Азии и в принимаемых в РФ мерах по недопущению его распространения.

Как отмечает «Царьград», ученые подчеркивают, что коронавирус сверхбыстро мутирует. По их словам, к настоящему моменту известны случаи не только повторного заражения, но и перехода заболевания из острой фазы в хроническую.

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