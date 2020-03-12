Эксперты предрекли США серьезные трудности в их попытке обосноваться в Арктике

Всплытие американской атомной субмарины в непосредственной близости от российской военной базы «Арктический Трилистник» на Земле Франца-Иосифа — не более чем красивый постановочный трюк, однако не стоит недооценивать принятую американцами Арктическую дорожную карту. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Напомним, 10 марта в рамках учений подводных сил США IceX-2020 в Северном Ледовитом океане атомная подлодка USS Toledo (SSN-769) типа «Лос-Анджелес», пробив лед, всплыла на поверхность. Этот момент был запечатлен заранее прибывшими туда операторами и разошелся по Интернету как доказательство растущих возможностей НАТО в Арктике.

«Предыдущие учения альянса в северных широтах «Сияющий трезубец» показали, что НАТО не готова воевать в Арктике. Для этого нет подготовленных солдат и подходящей военной техники», — отметил собеседник ФАН.

По словам Леонкова, как раз военная техника тогда больше всего и разочаровала.

«Авианосец «Harry S. Truman», например, не смог обеспечить взлет боевых самолетов из-за сильного обледенения палубы. Он зашел в арктическую зону и очень скоро повернул назад. А мог и вовсе не уйти — у него были обнаружены серьезные проблемы с двигателем», — рассказал эксперт.

В ходе предыдущих учений отрабатывалось в том числе и всплытие американских и британских субмарин из-подо льда.

«В тот раз большинство натовских подлодок лед пробить не смогли. Американцы попытались это скрыть, но информация все равно просочилась», — заявил военный аналитик.

Правда, одна из подлодок все же всплыла в арктических льдах, но не смогла осуществить запуск ракеты — ей не удалось даже открыть ракетные шахты, которые напрочь заледенели.

«В НАТО сделали выводы и спустя год решили показать, что дело пошло на лад. Именно поэтому был подготовлен такого рода сюжет со всплытием подлодки», — считает Леонков.

По его мнению, из видео следует, что толщина льда в месте всплытия подлодки была невелика. Однако из предоставленных кадров нельзя понять, сумела ли подлодка провести запуск ракеты после всплытия.

«Думаю, что скорей всего им не удалось, иначе американцы для эффекта показали бы и это», — добавил эксперт.

В любом случае российские подлодки пробивают лед большей толщины и при этом способны осуществлять ракетные пуски, подчеркнул собеседник ФАН.

Однако США и страны НАТО в рамках Арктической дорожной карты до 2030 года целенаправленно занимаются повышением своих военных возможностей в северных широтах. Количество учений альянса в Арктике возрастает и будет только расти, считает Леонков. Об этом говорит и то, что тема военного противостояния с Россией в этом регионе постоянно звучит в публичном пространстве США и других стран Запада.

«В частности, американцы провели исследования на тему, сможет ли Аляска стать форпостом США в Арктике в случае военного конфликта с Россией. И выяснили, что не сможет. Вся их инфраструктура не подготовлена для этого. В частности, нет теплых ангаров для боевых самолетов», — отметил эксперт.

При этом американские военные уже не раз заявляли, что наличие у России ледокольного флота и боевых судов ледового класса дает нашей стране неоспоримое преимущество в Арктике.

«У США на данный момент есть единственный ледокол, и тот дизельный. Даже современных сторожевых кораблей ледового класса у них нет. Именно поэтому сейчас на Канаду, у которой есть опыт строительства гражданских судов такого класса, повесили обязанность спроектировать новые сторожевые корабли», — рассказал Леонков.

Деньги на то, чтобы изменить ситуацию, американцы выделяют серьезные. Арктическая дорожная карта предусматривает, что уже через десять лет у них может появиться как ледокольный флот, так и вся необходимая для боевых действий в Арктике техника.

«Конечно, они столкнутся с серьезными трудностями. Например, на Западе нет опыта создания энергоустановок для ледоколов. Одно дело — создавать энергоустановку для авианосца, плавающего в теплых водах, и совсем другое — для арктических судов», — отметил собеседник ФАН.

Разумеется, и Россия постоянно совершенствует свой Северный флот, систему обнаружения надводных и подводных судов. Это сулит американцам большие неприятности в их попытке обосноваться в Арктике.

«Такого как раньше, когда американские подлодки незамеченными шныряли чуть ли не до Новой Земли, теперь нет», — уверен Леонков.

По мнению капитана первого ранга, первого вице-президента Академии геополитических проблем Константина Сивкова, позиции России в Арктике всегда будут выигрышными благодаря наличию огромной береговой линии.

«Мы являемся арктической страной. Северный морской путь — под нашим полным контролем, в том числе из-за строительства новых военных баз и аэродромов», — заявил Сивков в интервью ФАН.

Ясно, однако, что «арктическое перевооружение» НАТО затевается неспроста. Во главе угла — огромные запасы углеводородов в Арктике. В долгосрочной перспективе американцы пытаются делать ставку на то, что некоторые правовые моменты в международных документах, касающихся Арктики, не прописаны достаточно четко.

«В этой связи очень своевременно 5 марта президент Владимир Путин подписал указ об основах государственной политики России в Арктике на период до 2035 года, — считает Леонков. — Учитывая приоритет российских законов над международными, в будущем мы сможем развивать хозяйственную деятельность в Арктике, как сочтем нужным. Например, только мы будем иметь право военного сопровождения, в случае необходимости, гражданских судов вдоль Северного морского пути».

В том числе и поэтому в ближайшем будущем надо быть готовым к тому, что американцы в Арктике все чаще будут действовать на грани фола, резюмировал эксперт.