Сомнолог Царева объяснила связь между сном и едой

Москва, 12 марта. Нарушение сна зачастую приводит к желанию съесть что-то вредное, причем в вечернее время, сообщила невролог-сомнолог Елена Царева.

Эксперт указала на взаимосвязь еды и сна. С одной стороны, от продуктов и напитков, которые были съедены и выпиты на ночь, зависит качество сна. Не секрет, что на ночь не стоит пить кофе и некоторые сорта чая, в которых содержится большое количество кофеина.

С другой стороны, бессонная ночь побуждает человека к приему на следующий день большого количества калорийной пищи. Примечательно, что аппетит в таких случаях разыгрывается не с утра, а ближе к ночи.

«Бессонная ночь вызывает желание поесть чего-то вредного в вечернее время. Не утром, когда гормон кортизол должен быть высокий, чтобы мы проснулись, а именно к вечеру – пик смещается и заставляет нас есть мучное, жирное и сладкое», — сказала Царева в интервью радио Sputnik.

Невролог-сомнолог также рассказала о синдроме «ночной еды», когда после семи часов вечера принимается более 25% от общего рациона пищи.

Если тянет в сон после приема пищи, несмотря на то, что человек выспался, это может говорить о проблемах со здоровьем, отметила эксперт. Например, это может быть признаком инсулинорезистентности.