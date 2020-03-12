Турция заявила, что достигла согласия с Россией по Идлибу

Анкара, 12 марта. Россия и Турция достигли взаимопонимания по большинству вопросов, касающихся сирийского Идлиба. Об этом в четверг заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

«Переговоры с российской делегацией продолжаются, в большей части вопросов удалось договориться​​​. Присутствие наших военных в Идлибе продолжается, речи не идет об их выводе», — отметил он.

Напомним, что в конце февраля в Идлибе произошло очередное обострение после того, как террористы начали широкомасштабное наступление на позиции сирийской армии. Правительственные силы были вынуждены открыть ответный огонь, в результате чего погибло 36 турецких военнослужащих, которые оказались в атакующих рядах боевиков.

После этого Россия и Турция провели встречу, в ходе которой обе стороны подтвердили приверженность астанинскому процессу, объявили о введении нового перемирия и возобновили совместное патрулирование трассы М4 (в настоящий момент контролируется террористами).

Отметим, что Россия неоднократно призывала Турцию начать выполнять взятые на себя обязательства. Страна должна размежевать боевиков и представителей сирийской оппозиции, а также организовать разведение сил. Пока что Анкара лишь вооружает подконтрольных боевиков, которые воюют против правительственных войск. У них нередко находили турецкие броневики, беспилотники и американские ПЗРК. И лишь после встречи России и Турции на высшем уровне, которая состоялась 5 марта, Анкара начала отвод тяжелой техники с наблюдательных постов в Идлибе.