Митрахович представил сценарии развития ценовой войны, которую ОПЕК объявила России

Эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович сделал прогноз относительно возможных сценариев последствий ценовой войны на нефтяном рынке, которую объявили России страны ОПЕК. Эксперт предсказал, до каких значений может упасть цена на черное золото на фоне решения Ирака и Кувейта вслед за Саудовской Аравией снизить цену на нефть.

Входящие в ОПЕК (Организацию стран — экспортеров нефти) Ирак и Кувейт вслед за Саудовской Аравией приняли решение в апреле снизить цену на сырую нефть, сообщает Bloomberg. Ранее ОАЭ снизили цену и для февральских продаж. Это произошло на фоне ценовой войны между Эр-Риядом и Москвой, напоминает издание.

Ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович считает, что в данной ситуации сыграет роль, у кого больше «подушка безопасности», и позиции России тут, возможно, предпочтительнее.

«Я вижу два сценария развития событий, — отметил эксперт в комментарии Федеральному агентству новостей. — Первый сценарий, при котором нефть уходит на уровень времен предыдущего кризиса в 2014—2016 годов. Во время того кризиса минимальная цена на нефть была ниже 30 долларов — 27 с небольшим. Это была цена на Brent, остальные марки были еще дешевле. Это было в начале 2016 года. Не исключаю, что примерно к такому же уровню мы можем прийти и сейчас».

Другой вариант — Россия и Саудовская Аравия, каждая по своим причинам, попытаются снизить напряженность на «нефтяных фронтах», считает эксперт.

«При таком варианте развития событий Россия и Саудовская Аравия увидят, что цена на нефть упала слишком сильно, и это несет определенные риски всем участникам рынка, — говорит собеседник ФАН. — В России — это девальвация рубля; у Саудовской Аравии свои проблемы, при которых им, возможно, придется идти на девальвацию реала, что для Эр-Рияда довольно болезненно. В этом случае страны соглашаются на новый договор ОПЕК+. Возможно, в этот договор будет включены государства, которые раньше в нем не участвовали, например, Бразилия».

Но если быстро договориться не удастся, фактически начнется гонка на выживание, не исключает эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности.

«Если соглашение, условно говоря, ОПЕК+2.0 так и не будет заключено, тогда я предвижу сценарий с продолжением ценовой войны, — предрекает Митрахович. — В этом случае нас ждет гонка на выживание — кто окажется сильнее, тот и выживет. И тут, конечно, тоже могут быть самые разные сценарии. Все зависит от того, сколько государства готовы терпеть, насколько они, например, готовы помогать своим компаниям, готовы ли давать им налоговые льготы, чтобы бизнес выжил в эпоху ценовой войны. Но налоговые льготы означают сокращение поступлений в бюджет, и это тоже важный вопрос».

При пессимистическом прогнозе развития событий положение России выглядит достаточно устойчивым, отмечает собеседник ФАН.

«Россия накопила довольно много денег, в том числе через Фонд национального благосостояния (ФНБ), — говорит аналитик. — У Саудовской Аравии были сотни миллиардов во время предыдущего кризиса, но с тех пор денег у них стало гораздо меньше — половину они потратили. Так что ситуация для них будет сложнее, чем в 2014—2016 годах. У них там арестовывают принцев, значит есть раскол элит, есть недовольные религиозные меньшинства и так далее».

По мнению эксперта, ситуация со слишком дешевой нефтью невыгодна и Соединенным Штатам, поскольку это ударит по добыче сланцевой нефти, и для Ирака, так и не оправившегося от войн и катаклизмов.

«Все эти страны при низких ценах на нефть будут рисковать. Так что смотрим: пока оба варианта возможны — и возобновление сделки, и ценовая война, которая может привести к тому, что кому-то придется уходить с рынка. Думаю, все эти процессы могут затянуться года на полтора», — резюмировал Станислав Митрахович.

Соглашение ОПЕК и не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти, действовавшее с начала 2017 года, несколько раз продлевалось. Однако в феврале на фоне пандемии, вызванной коронавирусом, ОПЕК выставила России неприемлемые условия, и соглашение было сорвано. В ответ на отказ России в ущерб своим интересам еще больше снизить добычу Саудовская Аравия объявила о планах увеличить добычу и снизить цены на нефть, что обвалило нефтяные котировки, и, как следствие, не лучшим образом отразилось на курсе рубля.