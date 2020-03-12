Заксобрание Петербурга предлагает определить нормативы неприятных запахов

Санкт-Петербург, 12 марта. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга готовят поправки в закон об охране атмосферного воздуха. Сегодня, 12 марта, региональные парламентарии планируют рассмотреть их для внесения в Госдуму.

Авторы инициативы обратили внимание не только на вредность промышленных выбросов, но и на их запах. Законодатели предлагают ввести новый термин – «уровень запаха».

«Часто бывает так, что предельно допустимые концентрации по вредным веществам не превышены, но запах такой, что форточку не открыть», — отметила депутат петербургского Заксобрания Надежда Тихонова в разговоре с журналистом «Парламентской газеты».

По ее словам, граждане часто жалуются на неприятные запахи со свалок и предприятий. Идею бороться с этим уже одобрили в Минприроды и Госдуме.

«Вонь — первый признак, что что-то не так. Где-то утечка газа, выбросы с предприятия, нарушение технологии. Тут же должна проводиться проверка, экспертиза причин запаха», — считает зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Анатолий Грешневиков.

Однако он подчеркнул необходимость разработки объективных методов измерения запаха, чтобы пресечь возможные фальсификации.

Сейчас в российском законодательстве уже описана методика измерения запахов, утвержденная в ГОСТ 32673-2014. Однако действующий государственный стандарт не определяет нормативы содержания в воздухе дурнопахнущих веществ.