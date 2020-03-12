RT France войдет в пакет каналов французского оператора Canal+

Париж, 12 марта. Телеканал RT France войдет в пакет новостных каналов французских операторов спутникового телевидения Canal+.

Планируется, что телеканал запустит вещание уже с 18 марта, а до конца апреля доступ к RT France получат пользователи мобильного приложения myCANAL. Руководитель телеканала Ксения Федорова выразила уверенность в том, что «пользователи Canal+ по достоинству оценят разнообразие контента, иной взгляд на события и оригинальные программы».

В программе на государственном радио France Inter обсудили включение телеканала RT France в пакет Canal+. Ведущая поинтересовалась, является ли это «для RT это способом повысить свою видимость и легитимность». Журналист Александр Аккун подтвердил, что, действительно, RT с самого момента своего запуска на французском языке стремится к легитимности.

«Кризис «желтых жилетов» позволил каналу утвердиться, число подписчиков его сайта увеличилось в два раза, количество просмотров его репортажей составило 23 млн, что сделало RT за этот период самым просматриваемым французским каналом на YouTube», — сказал он.

В конце января сообщалось, что RT первым из новостных телеканалов преодолел отметку в 10 миллиардов просмотров на YouTube. По общему числу просмотров на всех аккаунтах российский телеканал опережает BBC, CNN, Al Jazeera, Euronews и Fox News.