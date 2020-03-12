Путин рассказал о механизме «регуляторной гильотины»

Москва, 12 марта. Российское правительство будет усиленно работать над вопросом контрольно-надзорной деятельности, сообщил президент России в интервью проекту ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

Глава государства отметил, что реформа контрольно-надзорной деятельности, так называемая регуляторная гильотина, необходима, но «здесь главное — не промахнуться».

По словам российского лидера, ошибки в регулировании сферы общественного питания могут привести к серьезным последствиям, более того, нужно с осторожностью подходить к регулированию сферы производства и продажи лекарств, вопросов пожарной безопасности, указала «Газета.ру».

«Взять и рубануть сразу — очень опасно, но оставлять так, как есть, невозможно, — указал Путин. — Поэтому в течение этого года правительство будет усиленно заниматься этими вопросами».

Реформа контрольно-надзорной деятельности предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы, напомнил «ФедералПресс».