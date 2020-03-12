Симоненко рассказал, сколько областей потеряет Украина при вступлении в Евросоюз

Киев, 12 марта. Как только Украина вступит в Евросоюз, она потеряет территорию еще восьми областей, которые по закону о реституции потребуют вернуть себе страны, владевшие этими землями до Второй мировой войны. Об этом рассказал бывший депутат Верховной рады Украины и лидер запрещенной в стране Компартии Петр Симоненко.

Как передает телеканал «112 Украина», страны, потерявшие земли после Второй мировой войны, ждут этого момента.

«Уже все подготовились — и румыны, и чехи, и венгры, и поляки подготовились к тому, что вся собственность до 1939 года, а это их была собственность по земле, она вернется им», — подчеркнул политик.

Он напомнил, что Киев ранее взял на себя обязательство о том, что в государстве международное законодательство (европейское в том числе) приравнивается к национальному законодательству Украины.

Ранее Минобороны Украины признало, что армия не сможет быстро перейти на стандарты НАТО. Власти Украины поставили в качестве цели до 2025 года достичь критериев, необходимых для вступления страны в НАТО и Евросоюз. Об этом сообщаелось в проекте программы действий кабинета министров, опубликованном на сайте Верховной рады.

Согласно целям проекта, Вооруженные силы Украины должны достичь новых способностей, соответствующих военным критериям членства в альянсе. В рамках выполнения программы правительство Украины планирует внедрять определенные технические и административные стандарты НАТО.

Документ также предусматривает планы Киева по вступлению Украины в ЕС. Среди целей названо достижение соответствия страны Копенгагенским критериям для членства в Евросоюзе. В программе говорится о намерениях украинского правительства обеспечить рост прямых инвестиций из стран ЕС и увеличить финансовую помощь Евросоюза Украине.