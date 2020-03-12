«Путина на вас нет». Роман Носиков о смысле обнуления президентских сроков

Светоносные джедаи решительно осуждают преобразование Космической Республики в Галактическую Империю во имя стабильности и процветания. Но приказ 666 из-за разгильдяйства и последствий празднования 8 Марта не исполнен, в связи с чем нерепрессированные рыцари света разбежались по редакциям и оттуда исполняют новый приказ — по дискредитации поправок к основному закону.

Депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила изменение в конституцию, по которому ограничение в виде двух президентских сроков не препятствует Владимиру Путину участвовать в новых выборах президента. Глава государства сказал в ответ, что не против, если не будет против Конституционный суд.

Мнения Конституционного суда мы пока не знаем. И никто не знает. Учитывая те орехи, которые сей достойный государственный орган колол собою ранее, вроде запрета на уплату НДС заемными средствами, после чего вся налоговая система России встала на дыбы, производственники — на четвереньки, а юристы по налогам бросились дарить любовницам виллы в Швейцарии, решение КС может быть самым замысловатым.

Однако джедаи уже все про себя решили — это видно хотя бы по блогерам с «Эха Москвы». Скажем, Антон Красовский правильно пишет: «Путин непобедим».

«Полюбите его и храните ему верность. Чтоб когда-нибудь отдать вам власть, он должен быть уверен, что вы его не предадите. Не предавайте его!» — строчит Красовский.

Антон тонко чует натренированным органом, что «Путин, который ушел, но обещал в случае чего вернуться», — многократно сильнее того, который «просто остался».

У тех же светлоликих, кто грешит головой, она нынче не в том состоянии, чтобы точно осознать произошедшее. Поэтому Путина умудряются, например, обвинять в узурпации. Поэтому же рычат на Терешкову — срывают на ней зло. Иные приписывают ей какие-то древние зверства. Обвиняют в конформизме, в предательстве идеалов коммунизма…

А ведь Валентина Владимировна — это результат отбора самой строгой в СССР системы — системы отбора космонавтов. Космонавт должен быть дисциплинирован, находчив, инициативен, хладнокровен, компетентен и настроен на выполнение задачи. Чем лаять на заслуженного мастера парашютного спорта (это больше прыжков, чем блогер за пивом сбегал) лучше бы подумали: чего это она?

Сама Терешкова объяснила свое предложение тем, что возможность для Путина остаться на президентском посту — это стабилизирующий фактор для страны. Он «охладит пыл тех, кто пытается интриговать и раскачивать ситуацию». Проще говоря, переходный период, регулируемый переходными положениями, подразумевает возможность введения института «переходного президента», смысл которого — в стабилизации внутриэлитной конкуренции.

Чтобы играть роль стабилизатора, Путину даже не нужно быть президентом. Ему достаточно сохранить за собой возможность баллотироваться на этот пост. Это обеспечит неприкосновенность преемника и полную лояльность к нему со стороны элит. Путин желает повиснуть над элитами дамокловым мечом, угрожая своим вторым пришествием и страшным судом над отступниками.

В общем, Путин — это теперь не просто президент Российской Федерации, но и мошиах Российской Империи, скрытый имам всея Руси и Муад’Диб синеглазых нефтедобытчиков на белых медведях.

Фраза «Путина на вас нет» в России очень скоро будет бессмысленна. Просто потому, что он на них — будет. Причем всегда.

«Вот ужо погодите, вернется Путин!» — начнут говорить русские люди обидчикам.

«Не буди Путина в России!» — в такой форме элитарии примутся советовать друг другу снизить аппетиты.

Второе пришествие Путина станет не просто частью правил политической игры, но и частью народного мифа, фольклора — чаемым возвращением короля, гарантией наступления царства справедливости.

И даже когда Путин умрет, миф не исчезнет, а окрепнет. Народ уверится в том, что Путин — где-то тут: растворен в России, ходит святым старцем по ее просторам или, может быть, спит волшебным сном в горной пещере. В самый нужный и важный момент он вернется, чтобы тихо спросить:

— Вы понимаете, чего вы натворили?

И затрепещут неправедные судьи, жадные богатеи, хищники, джедаи и блогеры.