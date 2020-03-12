Польша назвала «Северный поток — 2» угрозой для энергобезопасности Евросоюза

Варшава, 12 марта. Газопровод «Северный поток — 2» представляет угрозу энергетической безопасности Евросоюза, считает министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

«Газопровод повлечет отрицательные политические и экономические последствия для ЕС и усилит нашу зависимость от ненадежного поставщика — «Газпрома». Это приведет к квазимонополии одного подрядчика и единственного пути поставок», — рассказал он агентству РБК.

Чапутович также не согласен с мнением, что «Северный поток — 2» диверсифицирует маршруты поставок газа в Центральной и Восточной Европе.

Отметим, что Польша и Украина традиционно выступают против реализации проекта «Северный поток — 2», утверждая, что он якобы вредит энергобезопасности Европы. Российская же сторона утверждает, что газопровод, напротив, усиливает энергобезопасность, так как создает условия для бесперебойных, гарантированных поставок.

Газопровод «Северный поток —2» должен соединить Россию и Германию через Балтийское море. Длина магистрали составляет 1224 км, а проектная мощность — 55 млрд кубометров в год. Первоначально планировалось запустить газопровод в январе, однако в итоге запуск перенесли.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Козака, он может состояться в середине года, по оценке президента РФ Владимира Путина — в конце 2020 или начале 2021 года. В конце прошлого года США ввели санкции против иностранных компаний, участвующих в проекте, что вызвало недовольство со стороны ЕС. Представители немецкого бизнеса напрямую обвинили американцев в недобросовестной конкуренции.