Самбурская оголилась для мужского журнала

Москва, 12 марта. Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская снялась в эротической фотосессии для мужского журнала Maxim. Обложку апрельского выпуска издания со своей фотографией актриса продемонстрировала подписчикам в Instagram.

«Оголилась. Ни стыда, ни совести. Ну и далее по списку. И потом обязательно в депутаты!» — подписала снимок Самбурская.

Многим поклонникам актрисы понравился эротический снимок. Подписчики положительно оценили фигуру Самбурской и позитивно приняли ее заявление о планах пойти в депутаты.

«С такой фигурой можно и не одеваться», — отметила alezhna_akilezhna.

«Если в депутаты пойдешь, я тогда впервые на выборы пойду», — сообщил yspexegoimya.

«Грех не купить такой журнал», — цитирует одного из фолловеров звезды «Вечерняя Москва».

«Как всегда сногсшибательны», — сделал комплимент актрисе n_i_k_i_t_a__22.

«Где крестик ставить за такого депутата? Ради этого даже в вашу партию вступлю», — написал viktor6r.

«Если есть что показать — почему не показать?» — прокомментировала katerinabelts.

«Ты супер!!! В депутаты обязательно!!! Нужно нести красоты в эти серые массы», — призвала natlaboheme.

Однако некоторые фанаты Самбурской отметили, что ей не стоило оголяться для журнала.

«Анастасию понесло по этой звездной ленте… Полуголые фото и так далее. <…> Вам незачем выставлять это в общество», — написал sergeiromanov90.

Ранее Настасья Самбурская показала видео со съемок для журнала Maxim. Актриса позировала на барном стуле в нижнем белье с кисточками.