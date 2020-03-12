Анкара создает террористический анклав в Тунисе из сирийских наемников ПНС Ливии

Триполи, 12 марта. Часть террористов-наемников так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, переброшенных на территорию североафриканского государства Турцией, была отправлена в Тунис для формирования там оперативной ячейки. Так, джихадисты группировки «Ахрар аш-Шаркия» под командованием Абу Мутасима ад-Дири, привезенные Анкарой в Северную Африку по воздуху и морем, теперь будут терроризировать тунисское население. Об этом сообщил Twitter-аккаунт, поддерживающий Ливийскую национальную армию (ЛНА).

Неудивительно, что сирийские террористы, сбежавшие из Идлиба благодаря турецким властям, расползаются по территории Африканского континента, создавая угрозу безопасности во всем североафриканском регионе. Ведь Турция ради собственных геополитических интересов готова превратить Ливию и Тунис в террористические рассадники, поэтому активно переправляет наемников в эти страны. Прибывшие из Сирии боевики, пополняя ряды незаконных вооруженных бандформирований ПНС, регулярно устраивают провокации против военнослужащих ливийской армии, нападают на мирное население Триполи, грабят и похищают людей.

В свою очередь Тунис уже давно используется Анкарой в качестве перевалочной и тренировочной базы для террористов, которые привозятся десятками и сотнями на север Африки пассажирскими и транспортными самолетами, а также морем на турецких судах. Ранее в интервью Федеральному агентству новостей вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин назвал Тунис одной из главных проблем североафриканского региона, откуда террористическая угроза подобно коронавирусу расползается в соседние государства.

Стоит отметить, что Турция, вопреки взятым на себя международным обязательствам по предотвращению любого иностранного вмешательства во внутренние дела Ливии, по-прежнему снабжает марионеточное «правительство» Файеза Сарраджа в оккупированном Триполи сирийскими наемниками, а также вооружает боевиков ПНС контрабандным оружием, чем нарушает эмбарго ООН. Правительство Реджепа Тайипа Эрдогана намеренно провоцирует эскалацию ливийского конфликта, создавая угрозу продолжения кровопролития ради собственной выгоды.