Норвегия переносит конференцию по Крыму из-за коронавируса

Осло, 12 марта. Общественная организация «Народная дипломатия» Норвегии вынуждена перенести дату мероприятия «Крым в геополитической перспективе», намеченную на 27 марта. Об этом сообщил ФАН организатор Хендрик Вебер.

«К сожалению, мы пока не знаем, как будут развиваться события к 27 марта, какие меры в связи с коронавирусом примут государственные службы, — рассказал Вебер. — Мы ожидали, что в нашем мероприятии примут участие гости из-за рубежа, и пока не ясно, какие ограничения их будут ждать при перелете или на границе».

На конференции планировали обсудить изменения геополитической ситуации с момента воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, санкции, наложенные на Крым и права крымчан. Хендрик Вебер, защитник российского Крыма, собирался представить гостям мероприятия альтернативный взгляд на крымскую историю, отличный от общепринятой в Европе точки зрения.

В качестве участников конференции заявлялись член бундестага Андрей Гунко; скандинавский профессор Ула Тунандер; руководитель международного направления Крымского федерального университета Александр Мащенко; гендиректор компании-поставщика товарного бетона Olen Beton Атле Берге; преподаватель Высшей школы экономики в Москве профессор Глен Дизен.

Кроме того, приглашение было отправлено депутату Госдумы от Крыма Руслану Бальбеку, а представителя редакции Федерального агентства новостей пригласили выступить с докладом на тему освещения событий крымской весны в российской прессе.

«Мы рады такому интересу со стороны гостей и сообщаем об отмене с большим сожалением», – признался Вебер.

По его словам, организаторы до последнего стояли на своем желании провести мероприятие, несмотря на то, что МИД Украины высказался против конференции, его поддержал дипломатический представитель Норвегии в Украине, а одному из крымских участников отказали в визе.

«Нас это мало волновало, как и всех, кто был заинтересован в этой конференции, – говорит Вебер. — Мы планировали открытое мероприятие на своей территории, оно не могло зависеть от мнения украинских властей. Нам было важно показать российский взгляд на эту часть истории, вот в Европе транслируется только украинский».

На данный момент известно о 169 заразившихся новым коронавирусом в Норвегии. Руководство Вооруженных сил Норвегии накануне заявило о прекращении крупных международных военных учений «Cold Response 2020» из-за коронавируса. Ранее 20 американских солдат были переведены на карантин после контакта с норвежцем, у которого был обнаружен новый вирус.

Известно, что Норвегия планирует использовать один из объектов гражданской обороны, построенный на случай ядерной войны в холме Кастберг в городе Тронхейм, для изоляции людей, инфицированных коронавирусом.

Конференция «Крым в геополитической перспективе» предварительно переносится на сентябрь или октябрь. Как уточнили ФАН организаторы, мероприятие обязательно состоится в этом году, если позволит эпидемиологическая ситуация в мире.

В марте 2014 года полуостров Крым воссоединился с Россией после проведенного в регионе референдума. Свыше 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав России. Киев все еще считает Крым своей территорией и не оставляет надежды вернуть полуостров под свой контроль. При этом российский лидер Владимир Путин однозначно высказался по этому поводу. Он подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.