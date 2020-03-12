Оператор «Северного потока — 2» раскрыл степень финансовой готовности газопровода

Компания Nord Stream 2 AG имеет все необходимые финансовые средства для реализации морского газопровода «Северный поток — 2» и его последующей эксплуатации. Об этом Федеральному агентству новостей заявили в пресс-службе швейцарского оператора.

«Примерно 98% от необходимых финансовых средств уже были предоставлены акционером и финансовыми инвесторами проекта, — сообщили в пресс-службе Nord Stream 2 в ответ на запрос ФАН. — Пять европейских энергетических компаний (ENGIE, OMV, Shell, Uniper and Wintershall DEA) взяли на себя обязательства по долгосрочному заемному финансированию до 50% стоимости проекта. Еще 50% бюджета проекта вносит ПАО «Газпром».

Тем самым в компании-операторе опровергли возможные опасения в том, что снижение котировок акций инвесторов проекта в результате мирового нефтяного кризиса может негативно повлиять на строительство и эксплуатацию «СП-2».

По мнению профессора Высшей школы экономики Дмитрия Евстафьева, в случае с газопроводом России удалось избежать каких-либо рисков остановки финансирования строительства.

«Два процента оставшихся необходимых финансовых средств для завершения строительства — это мизерная сумма», — считает эксперт.

По словам собеседника ФАН, устойчивое финансирование проекта будет обеспечено даже в условиях масштабного мирового кризиса.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров голубого топлива в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Финансовыми инвесторами Nord Stream 2 AG стали крупнейшие энергетические компании Европы: французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Shell, а также немецкие Wintershall и Uniper.

Из проектных 2468 километров газопровода по балтийскому дну осталось проложить всего 159 км. Ранее в СМИ сообщалось, что после отказа швейцарской компании Allseas от участия в проекте из-за санкций США работы будут продолжены усилиями специальных судов «Газпрома». В Nord Stream 2 AG эту информацию пока не комментируют.

Напомним, что в конце прошлого года Сенат США одобрил закон об оборонном бюджете на 2020 год, который предусматривает введение санкций против «Северного потока — 2». Вашингтон, пытаясь не потерять рынок Евросоюза для сбыта собственного природного газа, утверждает, будто российский проект «нанесет вред» энергетической безопасности ЕС.

Москва неоднократно подчеркивала, что «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим проектом, направленным на надежное обеспечение топливом европейских потребителей. В декабре глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что проект российского газопровода будет реализован, несмотря на американские ограничительные меры. Как заявлял в январе президент России Владимир Путин, «СП-2» будет окончательно достроен до конца 2020 года.