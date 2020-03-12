Юлия Савичева отменила дальневосточный тур из-за проблем со здоровьем

Москва, 12 марта. Российская певица Юлия Савичева отменила тур по Дальнему Востоку из-за проблем со здоровьем. Об этом исполнительница написала на своей странице в Instagram.

По ее словам, самочувствие резко ухудшилось из-за старой травмы, полученной на съемках проекта «Звездный лед». Савичева репетировала новый номер с хореографом, после чего почувствовала боль в животе.

«Как десять лет назад сижу в больнице, каждый поворот в сторону — дикая боль», — поделилась певица.

Выяснилось, что мышцы пресса у артистки надорваны, поэтому ближайшее время ей придется провести под наблюдением медиков, чтобы не обострять травму.

«Врачи сказали, что в ближайшие три недели только постельный режим, максимальный покой и ежедневные процедуры», — написала Савичева.

В связи с этим концерты, запланированные в городах Дальнего Востока, пришлось перенести. Певица пообещала встретиться со своей аудиторией сразу, как только «придет в норму».

Подписчики пожелали исполнительнице скорейшего выздоровления. Кроме того, некоторые поклонники даже посоветовали звезде эстрады специалистов, которые смогут помочь ей с лечением.

Ранее Савичева выложила на своей странице фото без макияжа, чем порадовала своих поклонников. Артистка отметила, что рада возвращению моды на естественную красоту, передавало Федеральное агентство новостей.