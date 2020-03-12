Американские ученые назвали самый эффективный способ борьбы с алкоголизмом

Москва, 12 марта. Ученые Стэнфордского университета назвали программу «12 шагов» самым эффективным способом в борьбе с алкоголизмом. Информация об исследовании опубликована в Кокрейновской базе данных систематических обзоров. Специалисты изучили истории болезни более десяти тысяч людей, страдавших алкоголизмом. Они пришли к выводу, что программа «12 шагов» почти во всех случаях была эффективнее других программ и альтернативных подходов к лечению недуга.

Эта программа помогала в том числе молодежи, пожилым мужчинам и женщинам, пьющим ветеранам войн и гражданским, а также жителям пяти разных стран.

«Подход действительно работает», — подчеркнул один из авторов исследования профессор Кит Хамфрис.

Ранее нарколог и психиатр Игорь Лазарев назвал первые симптомы развития алкоголизма у женщин и рассказал, каких напитков дамам в первую очередь стоит опасаться.

Эксперт отметил, что деление алкоголизма по гендерному признаку условно, так как привыкание развивается по одной и той же схеме у обоих полов, однако протекает оно несколько по-разному. В частности, это обусловлено тем, что женщины относятся к алкоголю менее лояльно, чем мужчины, для которых выпить — в порядке вещей. Остерегаясь крепких напитков, представительницы прекрасного пола обычно берут пиво или вино, не подозревая, что именно это питье гораздо опаснее с точки зрения привыкания.

Медик добавил, что явным свидетельством развития алкоголизма являются попытки скрыть «ежевечерний бокал». Некоторые девушки дожидаются, когда их родные заснут, или выпивают в подъезде. Но есть и хорошая новость: подобное поведение демонстрирует, что человек осознает свою проблему, а это первый шаг к ее решению.