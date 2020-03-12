В Сеть попали кадры Xiaomi Redmi Note 9 Pro за несколько часов до анонса

Москва, 12 марта. Подробные характеристики нового смартфона от Xiaomi — Redmi Note 9 Pro — появились на просторах Интернета.

По данным Megaobzor.com, новая модель будет оснащена 6,67-дюймовым IPS-экраном, защищенным стеклом Gorilla Glass 5, однокристальной системой Snapdragon 720G, а также а также MIUI 11 на Android 10.

Смартфон получил 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти в базовой версии. Что касается камеры, то стоит датчик изображения разрешением 48 Мп, а также дополнительные датчики разрешением 8, 5 и 2 Мп. Фронтальная камера разрешением 16 Мп будет установлена в углу экрана.

Емкость аккумулятора составит 5020 мАч, при этом гаджет будет поддерживать быструю зарядку мощностью 18 Вт.

Более того, у нового смартфона от Xiaomi будет два разъема для SIM-карт, а также дополнительно карты памяти MicroSD.

В Сеть уже попали кадры нового телефона в красном цвете. Пользователи Интернета смогли увидеть дизайн Xiaomi Redmi Note 9 Pro за несколько часов до анонса.

Китайская компания Xiaomi выпустит смартфон в нескольких цветах: Aurora Blue, Glacier White и Interstellar Black. Анонс ожидается 12 марта.

Предположительно, в России Xiaomi Redmi Note 9 Pro будет доступен от 15–20 тысяч рублей.